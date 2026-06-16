Le long résumé vidéo d'Arabie Saoudite - Uruguay

AUCUN joueur n'est INVENDABLE en ligue 1 et encore moins à l'OL .....Réveil toi l'artiste
Et autre chose petit menteur que tu es...Regarde bien la compo de Lens contre vous, il y au moins 5 mecs qui ont ete titulaires contre vous qui ne le sont pas d'habitude et qui ne l'ont pas été en final de coupe de france.. JE te laisse les trouver MONSIEUR DE MAUVAISE FOI
ben mec on devinerait pas pour le sport mdr et je suis content que tu retiennes la leçon tache de t'en souvenir
Le qi foot dépasse pas celui d'une mouette… Morton est invendable vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il fait dans l'ombre.
Leogets je fais du sport quasiment tout les jours depuis plus de 30 ans mon grand et ca fait quelques années que j'entraine des U13 en foot.... QUE TU LE VEUILLES ou non!!
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