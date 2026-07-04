L'Argentine frôle la catastrophe mais s'en sort face au Cap-Vert

Messi c'est le lance Armstrong du football, a 40 ans il joue 2h de match en plein canicule jamais fatigué, jamais de crampes, jamais blessé et il enfile des buts et des passe decesif comme des perles, c'est produit magique c'est efficace
Bravo le Cap-vert d'avoir rivalisé avec l'Argentine qui s'en sort péniblement. Et que dire du plus beau but de la Coupe du Monde marqué par le Capverdien, Sidny Cabral. Le Cap-Vert vient de montrer la voie aux autres équipes qui affronteront l'Argentine. Les capverdiens viennent de mettre en lumière toutes les fragilités de l’équipe Argentine. Ce match va vraiment motiver l’Egypte qui a vraiment toutes ses chances face à la bande à Messi. Un match qui a dû aussi retenir toute l’attention des Brésiliens.
Avec un joueur comme Messi dopé c'est plus facile, le gars a 40 ans il joue 2h de match en plein canicule jamais fatigué jamais de crampe et il enfile des buts et des passes decesif comme des perles !!! Trop rigolo, c'est le lance Armstrong du football
Bravo les Cap-vert d'avoir rivalisé avec l'Argentine qui s'en sort péniblement en remportant le match, après prolongation, par 3 à 2. Mené deux fois... les Capverdiens sont revenus deux fois. On peut aussi féliciter le deuxième buteur Capverdien, Sidny Cabral, pour le plus beau but de cette Coupe du Monde. Le Cap-Vert vient de montrer la voie aux autres équipes qui affronteront l'Argentine. Il vient de démontrer que l'Argentine est prenable. Ce match va motiver les prochains adversaires de l'Argentine. ^^ L'Egypte peut vraiment y croire.
La chaleur va jouer un vilain tour à la France
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🇦🇷2️⃣⚽️2️⃣🇨🇻 | 16avos DE FINAL | MUNDIAL 2026: Lopes Cabral la puso donde el arquero no podía llegar y marcó el 2-2 ante Argentina. 😲