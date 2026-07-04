ICONSPORT_369605_0050

L'Argentine frôle la catastrophe mais s'en sort face au Cap-Vert

Mondial 202604 juil. , 2:50
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
On a bien failli assister à l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde cette nuit à Miami, puisque l'Argentine a finalement battu le Cap-Vert (3-2) au bout d'une prolongation.
Ceux qui envoyaient les champions du monde en titre vers la finale du Mondial facilement ont bien failli être contrariés dès les seizièmes de finale. En effet, contre toute attente, le Cap-Vert, qui avait déjà posé des problèmes à l'Espagne, a tenu tête à l'Argentine, en revenant deux fois au score, dont une fois lors d'une prolongation explosive grâce à un but extraordinaire de Lopes Cabral. Mais, alors que l'on commençait à penser aux tirs au but pour départager les deux formations, sur un corner de Messi, Romero redonnait l'avantage à l'Argentine (3-2, 113e). Le Cap-Vert avait un ballon pour égaliser, mais Martinez réussissait la parade qu'il fallait sur un coup-franc en faveur des Capverdiens (116e). Au prochain tour, l'Argentine affrontera l'Égypte, mais pour les tenants du titre, la catastrophe a été proche.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368850_0869
Mondial 2026

TV : Paraguay - France, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

ICONSPORT_369129_1191
TV

CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale

ICONSPORT_369587_0269
Mondial 2026

Mondial 2026 : L'Egypte sort l'Australie et attend l'Argentine ou le Cap-Vert

ICONSPORT_369573_0132
Mondial 2026

L'Algérie victime d'un réglement stupide, Grégory Schneider accuse

Fil Info

03 juil. , 23:00
TV : Paraguay - France, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
03 juil. , 22:58
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale
03 juil. , 22:55
Mondial 2026 : L'Egypte sort l'Australie et attend l'Argentine ou le Cap-Vert
03 juil. , 22:10
L'Algérie victime d'un réglement stupide, Grégory Schneider accuse
03 juil. , 21:50
Mexique-Angleterre avancé à dimanche à 20h, France-Paraguay également décalé ?
03 juil. , 21:30
McCourt : 80ME et un an pour sauver l'OM
03 juil. , 21:00
ASSE : La carte bleue chauffe, les recrues s'enchainent
03 juil. , 20:30
Le PSG a des contacts avec le monstrueux Diogo Costa
03 juil. , 20:00
OL : Deux grands buteurs au lieu d'un, Fonseca adore

Derniers commentaires

L'Argentine frôle la catastrophe mais s'en sort face au Cap-Vert

Messi c'est le lance Armstrong du football, a 40 ans il joue 2h de match en plein canicule jamais fatigué, jamais de crampes, jamais blessé et il enfile des buts et des passe decesif comme des perles, c'est produit magique c'est efficace

L'Argentine frôle la catastrophe mais s'en sort face au Cap-Vert

Bravo le Cap-vert d'avoir rivalisé avec l'Argentine qui s'en sort péniblement. Et que dire du plus beau but de la Coupe du Monde marqué par le Capverdien, Sidny Cabral. Le Cap-Vert vient de montrer la voie aux autres équipes qui affronteront l'Argentine. Les capverdiens viennent de mettre en lumière toutes les fragilités de l’équipe Argentine. Ce match va vraiment motiver l’Egypte qui a vraiment toutes ses chances face à la bande à Messi. Un match qui a dû aussi retenir toute l’attention des Brésiliens.

CdM 2026 : L’Argentine passe d’un rien contre le Cap Vert

Avec un joueur comme Messi dopé c'est plus facile, le gars a 40 ans il joue 2h de match en plein canicule jamais fatigué jamais de crampe et il enfile des buts et des passes decesif comme des perles !!! Trop rigolo, c'est le lance Armstrong du football

Mondial 2026 : L'Egypte sort l'Australie et attend l'Argentine ou le Cap-Vert

Bravo les Cap-vert d'avoir rivalisé avec l'Argentine qui s'en sort péniblement en remportant le match, après prolongation, par 3 à 2. Mené deux fois... les Capverdiens sont revenus deux fois. On peut aussi féliciter le deuxième buteur Capverdien, Sidny Cabral, pour le plus beau but de cette Coupe du Monde. Le Cap-Vert vient de montrer la voie aux autres équipes qui affronteront l'Argentine. Il vient de démontrer que l'Argentine est prenable. Ce match va motiver les prochains adversaires de l'Argentine. ^^ L'Egypte peut vraiment y croire.

TV : Paraguay - France, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

La chaleur va jouer un vilain tour à la France

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading