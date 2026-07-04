L'Argentine frôle la catastrophe mais s'en sort face au Cap-Vert

On a bien failli assister à l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde cette nuit à Miami, puisque l'Argentine a finalement battu le Cap-Vert (3-2) au bout d'une prolongation.

Ceux qui envoyaient les champions du monde en titre vers la finale du Mondial facilement ont bien failli être contrariés dès les seizièmes de finale. En effet, contre toute attente, le Cap-Vert, qui avait déjà posé des problèmes à l'Espagne, a tenu tête à l'Argentine, en revenant deux fois au score, dont une fois lors d'une prolongation explosive grâce à un but extraordinaire de Lopes Cabral. Mais, alors que l'on commençait à penser aux tirs au but pour départager les deux formations, sur un corner de Messi, Romero redonnait l'avantage à l'Argentine (3-2, 113e). Le Cap-Vert avait un ballon pour égaliser, mais Martinez réussissait la parade qu'il fallait sur un coup-franc en faveur des Capverdiens (116e). Au prochain tour, l'Argentine affrontera l'Égypte, mais pour les tenants du titre, la catastrophe a été proche.