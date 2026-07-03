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L'Algérie victime d'un réglement stupide, Grégory Schneider accuse

Mondial 202603 juil. , 22:10
parClaude Dautel
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Battue sèchement par la Suisse, l'équipe d'Algérie a quitté le Mondial 2026 ce vendredi à Vancouver. Tandis que les critiques tombent sur Vladimir Petkovic, le sélectionneur des, un journaliste de Libération estime que les Algériens ont d'abord été victimes des règles de la FIFA.
Les supporters algériens qui se sont levés de bonne heure ce vendredi afin d'assister au 16e de finale contre la Suisse n'ont pas été gâtés. Face à une équipe helvétique qui s'était classée à la première place de son groupe, l'Algérie, troisième de sa poule, n'a jamais semblé en mesure de franchir l'obstacle helvétique. Après cette défaite, les médias algériens s'en sont vivement pris à Vladimir Petkovic, accusé de changer trop souvent de stratégie et d'hommes. Sur Beinsports, Islam Slimani l'a explicitement fait savoir : « À chaque match, la composition change. Aujourd'hui, le sélectionneur est revenu au même système de jeu que celui utilisé contre le Nigeria, et le résultat a été le même ». Mais l'ancien entraîneur de Bordeaux a une énorme circonstance atténuante et c'est Grégory Schneider, journaliste de Libération, qui l'affirme.

La Suisse a eu trois jours de repos de plus

Pour notre confrère, le calendrier de ce Mondial 2026 a accordé un énorme avantage à l'équipe suisse en lui laissant plus de temps de repos depuis son dernier match. « Très surpris des attaques contre la sélection algérienne ici. Trois jours de repos en plus pour la Suisse avant la rencontre (déséquilibre dû à la qualification des meilleurs 3e): ce n'était même pas la peine de jouer le match. C'était plié », fait remarquer Grégory Schneider. Cependant, interpellé sur X par un de ses followers, qui lui rappelait que l'Algérie avait tout fait pour éviter l'Espagne lors du fameux nul contre l'Autriche, et s'était satisfaite de cette troisième place, synonyme de calendrier resserré, le journaliste de Libé a reconnu que les Fennecs avaient probablement déraillé ce soir-là. « Totalement incompréhensible, ce qui s'est passé contre l'Autriche. Après, l'Espagne, bon... », admet le consultant de L'Equipe du Soir.
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