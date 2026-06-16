Mondial 2026 : Un joueur iranien obtient un nouveau visa pour les USA

Le joueur de l'équipe nationale iranienne de football Mehdi Torabi a obtenu mardi un visa à entrées multiples pour les Etats-Unis après l'expiration de son précédent visa lorqu'il a quitté le territoire américain après le match de Coupe du monde disputé lundi par la "Team Melli" à Los Angeles.

L'équipe d'Iran fait des allers-retours entre son camp de base, situé dans la ville mexicaine de Tijuana, et les stades américains où se déroulent ses matches.

La Fédération iranienne de football (FFIRI) avait indiqué plus tôt que, bien que la plupart de l'équipe soit munie de visas à entrées multiples, Mehdi Torabi n'avait qu'un visa à entrée unique.

"Après les efforts déployés par la Fédération et la coordination avec la FIFA, le joueur a obtenu aujourd'hui un visa à entrées multiples", a annoncé plus tard la FFIRI.

Mehdi Torabi, qui est resté sur le banc lors du match qui a opposé l'Iran à la Nouvelle-Zélande, est un fervent soutien du gouvernement de Téhéran et a des liens avec le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré le mois dernier que Washington n'était pas opposé à la participation de l'Iran à la compétition, mais qu'aucune personne ayant des liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ne serait admise sur le territoire américain.