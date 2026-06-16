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Mondial 2026 : Un joueur iranien obtient un nouveau visa pour les USA

Mondial 202617 juin , 1:52
parFoot01 avec Reuters
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Le joueur de l'équipe nationale iranienne de football Mehdi Torabi a obtenu mardi un visa à entrées multiples pour les Etats-Unis après l'expiration de son précédent visa lorqu'il a quitté le territoire américain après le match de Coupe du monde disputé lundi par la "Team Melli" à Los Angeles.
L'équipe d'Iran fait des allers-retours entre son camp de base, situé dans la ville mexicaine de Tijuana, et les stades américains où se déroulent ses matches.
La Fédération iranienne de football (FFIRI) avait indiqué plus tôt que, bien que la plupart de l'équipe soit munie de visas à entrées multiples, Mehdi Torabi n'avait qu'un visa à entrée unique.
"Après les efforts déployés par la Fédération et la coordination avec la FIFA, le joueur a obtenu aujourd'hui un visa à entrées multiples", a annoncé plus tard la FFIRI.
Mehdi Torabi, qui est resté sur le banc lors du match qui a opposé l'Iran à la Nouvelle-Zélande, est un fervent soutien du gouvernement de Téhéran et a des liens avec le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré le mois dernier que Washington n'était pas opposé à la participation de l'Iran à la compétition, mais qu'aucune personne ayant des liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ne serait admise sur le territoire américain.
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mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

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