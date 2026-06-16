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Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Mondial 202616 juin , 23:40
parFoot01 avec Reuters
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EAST RUTHERFORD, New Jersey, 16 juin (Reuters) - Neymar a offert mardi une lueur d'espoir au Brésil en s'entraînant pour la première fois sur le sol américain depuis le début de la Coupe du monde, mais son retour face à Haïti vendredi semble peu probable.
La séance a eu lieu à huis-clos, mais la Fédération brésilienne de football a indiqué que l'attaquant de 34 ans avait effectué un travail physique sur le terrain et avait eu quelques contacts avec le ballon.
Neymar n'a pas encore participé aux exercices tactiques avec le reste du groupe et il est encore difficile de savoir quand il sera suffisamment rétabli pour reprendre l'entraînement complet.
Il avait précédemment effectué des séances d'entraînement avec des kinésithérapeutes et des préparateurs physiques.
Neymar continue de travailler pour retrouver sa condition physique et son rythme de match après s’être blessé au mollet droit lors de la défaite de son club brésilien, Santos, face à Coritiba le mois dernier (3-0).
Cette blessure est la dernière en date d'une série de pépins physiques pour le numéro 10 brésilien, qui n'a pas disputé la moindre minute avec la sélection nationale depuis près de trois ans.
Si sa présence sur le terrain a suscité l'espoir parmi les supporters brésiliens, des sources proches de l'équipe nationale ont indiqué que le staff technique restait prudent et n'avait pas l'intention de précipiter son rétablissement.
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