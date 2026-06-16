Mondial 2026 : L'Iran arrache le nul face à la Nouvelle-Zélande

ben mec on devinerait pas pour le sport mdr et je suis content que tu retiennes la leçon tache de t'en souvenir
Le qi foot dépasse pas celui d'une mouette… Morton est invendable vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il fait dans l'ombre.
Leogets je fais du sport quasiment tout les jours depuis plus de 30 ans mon grand et ca fait quelques années que j'entraine des U13 en foot.... QUE TU LE VEUILLES ou non!!
C'est ce qui m'a fait tiquer aussi....et même s'il parle de Doué va falloir réussir à le déloger.
Ca fait qlq temps qu'ils vendent biens certes, mais l'équipe n'est pas assez compétitive, quand tu regardes dans une saison où l'OL était quasi relégué en ligue 2, ils ont tt de même réussi a finir devant l'OM et Rennes c'est bien qu'il y a un problème de gestion sportive dans leur club… Tant mieux ça fait nos affaires ^^
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