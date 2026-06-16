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Mondial 2026 : L'Iran arrache le nul face à la Nouvelle-Zélande

Mondial 202616 juin , 6:31
parFoot01 avec Reuters
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INGLEWOOD, Californie, 15 juin (Reuters) - L'Iran a réussi par deux fois à remonter au score lundi soir lors de son premier match de Coupe du monde, disputé à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande, arrachant le nul (2-2).
La Nouvelle-Zélande avait pris l'avantage dès le début du match lorsque Elijah Just a marqué d'une volée depuis l'intérieur de la surface de réparation, sur une passe de Chris Wood, un but salué par certains supporters iraniens, critiques du gouvernement de Téhéran.
La plupart des plus de 70.000 supporters rassemblés dans le stade semblait toutefois soutenir la Team Melli" ("équipe nationale" en persan), scandant "Ir-ran! Ir-ran!" avant d'exulter lors de l'égalisation de Ramin Rezaeian peu après la demi-heure de jeu.
Chris Wood et Elijah Just ont de nouveau coordonné leurs efforts en début de deuxième période, offrant aux Kiwis leur deuxième but.

L'Iran n'a pas abdiqué

L'Iran a répliqué dix minutes plus tard, revenant au score grâce à un but de Mohammad Mohebbi.
Toutes les équipes du groupe G ont obtenu un point, alors que le match opposant la Belgique à l'Égypte plus tôt dans la journée s'est lui aussi terminé sur un nul (1-1).
L'Iran affrontera la Belgique à Los Angeles dimanche, tandis que la Nouvelle-Zélande sera opposée à l'Egypte à Vancouver, au Canada.
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L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

ben mec on devinerait pas pour le sport mdr et je suis content que tu retiennes la leçon tache de t'en souvenir

OL : Tyler Morton, il craint une très mauvaise nouvelle

Le qi foot dépasse pas celui d'une mouette… Morton est invendable vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il fait dans l'ombre.

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

Leogets je fais du sport quasiment tout les jours depuis plus de 30 ans mon grand et ca fait quelques années que j'entraine des U13 en foot.... QUE TU LE VEUILLES ou non!!

Diomandé au PSG, Barcola à Liverpool, c’est parti

C'est ce qui m'a fait tiquer aussi....et même s'il parle de Doué va falloir réussir à le déloger.

Rennes trouve 100 ME et nargue l’OL et l’OM

Ca fait qlq temps qu'ils vendent biens certes, mais l'équipe n'est pas assez compétitive, quand tu regardes dans une saison où l'OL était quasi relégué en ligue 2, ils ont tt de même réussi a finir devant l'OM et Rennes c'est bien qu'il y a un problème de gestion sportive dans leur club… Tant mieux ça fait nos affaires ^^

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