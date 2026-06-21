Football/Coupe du monde-Le sélectionneur iranien dénonce des conditions plus difficiles avant d'affronter la Belgique

par Hatem Maher

INGLEWOOD, Californie, 20 juin (Reuters) - L'entraîneur iranien Amir Ghalenoei a critiqué samedi les conditions de préparation difficiles de son équipe avant le match de Coupe du monde contre la Belgique dimanche, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les autorités américaines semblent prêtes à offrir plus de flexibilité à son équipe pour le dernier match du groupe, mais pas pour les deux rencontres d’ouverture.

L'Iran, basé à Tijuana au Mexique, s'est déplacé aux États-Unis pour ses matchs en raison de restrictions liées à leur séjour dans les États-Unis.

Amir Ghalenoei a déclaré que son équipe n'avait eu que 16 heures pour préparer le match contre la Belgique, ce qui les a contraints à écourter l'entraînement.

"Nous n'avons réussi à nous entraîner que la moitié du temps habituel," a-t-il dit. Il a ajouté que les conditions étaient pires qu'avant le match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande, où ils avaient bénéficié de 24 heures de préparation.

"Les conditions sont devenues encore plus difficiles," a-t-il déclaré.

Le sélectionneur iranien a réservé certaines de ses critiques les plus fortes à ce qu’il a qualifié d’incohérence dans la gestion des déplacements de l’équipe. Il a indiqué qu’on lui avait promis que l’Iran disposerait d’une plus grande autonomie dans l’organisation de son déplacement avant son dernier match de groupe à Seattle contre l’Égypte.

"Pour le troisième match, ils nous ont permis de prendre nos propres décisions concernant l’organisation du déplacement," a-t-il déclaré. "Mais ce qui me pose problème: pourquoi ne nous ont-ils pas laissés venir plus tôt pour les deux premiers matchs également?"

Amir Ghalenoei a toutefois salué le président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que l’instance dirigeante du football mondial pour leurs efforts visant à apporter leur aide. Il a également remercié les autorités américaines d’avoir facilité les formalités d’arrivée de l’équipe, malgré sa frustration liée au temps de préparation perdu.

La Belgique, qui a débuté sa campagne par un match nul 1-1 contre l’Égypte, arrive en favorite et a eu plus de temps pour s’acclimater avant le match, selon le sélectionneur. L’entraîneur iranien a toutefois précisé que ses joueurs resteraient concentrés sur le football.

"L’équipe belge est une équipe très forte et très respectée, et il ne fait aucun doute que le match de demain sera difficile. Mais nous sommes aussi des Iraniens, et nous avons de bons joueurs qui possèdent un grand potentiel."