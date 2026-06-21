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Football/Coupe du monde-Le gardien du Curaçao permet un nul historique face à l'Équateur

Mondial 202621 juin , 4:28
parFoot01 avec Reuters
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KANSAS CITY, Missouri, 20 juin (Reuters) - La petite équipe de Curaçao a arraché samedi un match nul 0-0 face à l’Équateur, remportant ainsi le premier point de son histoire en Coupe du monde, grâce à une performance exceptionnelle du gardien Eloy Room qui a permis à l’île des Caraïbes de célébrer une journée historique.
Six jours après avoir subi une humiliante défaite 7-1 face à l'Allemagne pour ses débuts en Coupe du monde, Curaçao – la plus petite nation à avoir jamais atteint la phase finale, avec une population d'environ 156 000 habitants – a fait preuve d'une grande ténacité pour contrarier les Sud-Américains et maintenir ses espoirs d'accéder aux seizièmes de finale.
Room a été la figure incontournable de la rencontre, réalisant 15 arrêts et manquant de peu le record de la Coupe du monde de 16 arrêts établi par Tim Howard des États-Unis en 2014, alors que son équipe résistait à une pression soutenue. Ce résultat figure parmi les plus beaux moments de l'histoire sportive de l'île.
Ce match nul, qui a confirmé l'Allemagne en tête du Groupe E, a été un coup dur pour l'Équateur — qui arrivait au tournoi fort d'une série de 19 matchs sans défaite — et pour ses supporters, qui sont restés déçus face aux occasions manquées, leur laissant un seul point en deux matchs.
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Et aller encore une info bidon de plus, tout ca n'est que pure mensonge, Aguerd ne quittera pas l'OM, d'ailleirs qiand on entend tout ces medias bidon tout les joueurs de l'OM sont a vendre alirs que c'est totalement faux, de plus il n'y a aucune clause qui a ete inserer dans le contrat d'Aguerd et Aguerd ne partira pas, car lui n'a jamais dit qu'il voulais partir comme une bonne partie des joueurs, mais bon les medias haineux eux veulent que tout les joueurs partent et quittent l'OM, surtout les sites bidons comme celui ci, eux qui racontent constamment des aneries.

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