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Mondial 2026 : La Norvège s'impose face à l'Irak

Mondial 202617 juin , 3:21
parFoot01 avec Reuters
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FOXBOROUGH, Massachusetts, 16 juin (Reuters) - La Norvège s'est imposée mardi face à l'Irak (4-1) lors de leur premier match de la Coupe du monde, après 28 d'absence dans le tournoi.
Erling Haaland, l'un des joueurs les plus attendus du mondial, a ouvert le score à la 29e minute, en reprenant un centre de David Moller Wolfe au second poteau.
"Ce n'est pas facile d'être (dans la position d'un) débutant, vous êtes nerveux. Gagner un jour comme celui-ci, qui n'était pas si bon, est fantastique", a dit Erling Haaland aux journalistes.
"Gagner 4-1 un jour moyen, c'est énorme pour nous. C'est fantastique et je suis fier de nous tous."
Le meilleur buteur de la Premier League a ajouté que, lors de ses prochains matches, son équipe devrait jouer encore mieux qu'elle ne l'avait fait mardi.
"Les prochains matches seront bien plus difficiles que celui-ci. Nous devrons encore mieux jouer."
L'Irak, de retour en Coupe du monde après 40 ans d'absence, a égalisé dix minutes plus tard, Aymen Hussein ayant repris de la tête un centre d'Amir Al Ammari.
Leur joie à toutefois été de courte durée, Erling Haaland marquant encore deux fois avant la mi-temps, donnant ainsi l'avantage à la Norvège.
Le dernier but a été inscrit à la 76e minute lorsque Aymen Hussein, sous pression, a marqué contre son camp.
La Norvège et l'Irak évoluent dans le groupe I, tout comme la France et le Sénégal.
La Norvège disputera son prochain match contre le Sénégal, battu plus tôt dans la journée par la France (3-1). L'Irak affrontera quant à lui les Bleus pour son deuxième match de groupe.
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mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

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