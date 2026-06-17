Mondial 2026 : La Norvège s'impose face à l'Irak

Dembele et Doué c'est des fantôme il sont bidon en EDF
Bizzare que l'UEFA mettent autant de temps a mon avis sa va tapé fort sur le club
a paris il profite d'un systeme fait pour lui chose que l'edf ne peut pas faire
mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste
Il est pas fragile il se fait casser en 2 c'est pas des robot
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