Football/Coupe du monde- La Croatie n'a plus droit à l'erreur après sa défaite face à l'Angleterre, dit Dalic

ARLINGTON, Texas, 17 juin (Reuters) - Le sélectionneur de l'équipe nationale de la Croatie, Zlatko Dalic, a déclaré que son équipe n'avait plus droit à l'erreur après sa défaite contre l'Angleterre lors de son premier match de Coupe du monde.

L'Angleterre s'est imposée contre la Croatie (4-2) dans le choc du groupe L. Bien que les Croates soient remontés au score (2-2) à la mi-temps, les Anglais ont réagi en deuxième période et inscrit deux buts supplémentaires.

Zlatko Dalic, qui a mené son pays en finale de la Coupe du monde en 2018 et en demi-finale lors du tournoi organisé il y a quatre ans au Qatar, a déclaré qu'il était vital que ses joueurs se ressaisissent rapidement pour leurs derniers matchs de groupe contre le Panama et le Ghana.

"Ce n'est pas facile de perdre", a-t-il déclaré aux journalistes. "On perd confiance en soi, et ce n'est pas bon."

"Nous devons bien nous préparer pour les deux prochains matchs de la première phase", a estimé Zlatko Dalic. "Nous n'avons plus le droit à l'erreur."

(Nick Mulvenney)