Mondial 2026 : Des manifestants irano-américains se rassemblent avant le match de l'Iran

INGLEWOOD, Californie, 15 juin (Reuters) - Des membres de la communauté irano-américaine se sont rassemblés dans le stade de Los Angeles, où l'Iran doit disputer lundi son premier match de Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, certains appelant à manifester alors que d'autres prônaient l'apaisement.

L'équipe nationale iranienne de football est arrivée au stade après avoir quitté dimanche son camp de base, situé à Tijuana, au Mexique.

Los Angeles abrite la plus importante communauté iranienne hors d'Iran dont de nombreuses personnes qui ont fui le pays après la révolution islamique.

De nombreux fans de football se sont dit partagés entre l'excitation de voir l'équipe iranienne participer au mondial, la colère contre la répression menée par le régime de Téhéran à l'encontre des manifestants en Iran et l'inquiétude quant à la campagne de bombardements de Washington.

A 16h00 heure locale, de 300 à 500 manifestants s'étaient rassemblés devant le stade, brandissant des pancartes contre le gouvernement de Téhéran ainsi que des drapeaux.

Certains ont dit préférer boycotter le match afin de montrer leur opposition au régime iranien, tandis que d'autres ont dit qu'ils tenteraient d'entrer avec des symboles de contestation.

L'Iran a menacé de suspendre les matches si des drapeaux non-officiels étaient amenées dans l'enceinte, ou que des chants étaient entonnés.

La FIFA a déclaré que les drapeaux ou vêtements de nature politiques étaient interdits, sans toutefois dire spécifiquement quelle serait son attitude envers les drapeaux pré-révolutionnaires iraniens.