Mondial 2026 : Des manifestants irano-américains se rassemblent avant le match de l'Iran

aller parce que ca pique a chaque fois ton verbe vouloir "tu veuilles" et pas veule
alors les titulaires on jouer tu laisse pas des joueurs au repos 15 jours sans jouer pour garder le rythme a pârt les bléssés et quand bien meme tu viens en tong tu joue sans pression dc bcp mieux pour le coup pas possible tu as jamais fait de sport
Une bonne solution supplémentaire dans ce milieu voire en attaque. Il va continuer de progresser à n'en pas douter. Le projet titis continue !
Pas possible ... il est invendable lui ! Non seulement personne ne voudra l'acheter mais personne n'en voudra gratuitement.
Lens étaient en Tong que tu le veules ou non, Ils ont d'ailleurs mis quelques titu au repos sur ce match si je ne m'abuse et ils n'avaient RIEN à jouer sur ce match au meme titre que Toulouse l'avant dernier match...toulouse qui eux aussi vous ont fessés...
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