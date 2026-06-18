Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez, une relation très génante pour le Portugal

Cristiano Ronaldo a été totalement transparent contre la République Démocratique du Congo, et malgré son statut de superstar du football, il n'échappe pas aux critiques. Mais une révélation de la presse laisse planer le doute concernant la manière dont CR7 a eu sa place.

A 41 ans, Cristiano Ronaldo a dépassé Pepe et est devenu le joueur le plus âgé à représenter le Portugal dans un Mondial mercredi. Cependant, ce record a été assorti d'une prestation totalement fantomatique de celui qui évolue en Arabie saoudite depuis trois ans. Quatre ans après avoir perturbé la fin du Mondial de sa sélection, en se plaignant d'être remplaçant, CR7 n'a pas montré contre la RD du Congo qu'il méritait sa place. Alors, au Portugal certains se demandent si Roberto Martinez ne doit pas trancher dans le vif et laisser Cristiano Ronaldo sur la touche, au moins au coup d'envoi, lors des prochains matchs de la sélection portugaise. Mais une rumeur relayée par Fabrice Hawkins apporte un éclairage terriblement gênant sur la relation entre le sélectionneur national du Portugal et Cristiano Ronaldo.

Le sélectionneur portugais pris en otage ?

Car, selon le journaliste de RMC, Roberto Martinez serait déjà entré dans des négociations avec Al Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, son contrat avec le Portugal s'achevant après le Mondial. Autrement dit, le sélectionneur peut difficilement mettre sur le banc celui qui fait la pluie et le beau avec le club saoudien. Et forcément, cela commence à susciter des vagues. Spécialiste du football portugais, Nicolas Vilas Boas admet que tout cela est totalement surréaliste et pourrait aboutir à un vrai scandale. « Si ça se conclut, on est face à l'un des conflits d'intérêt les plus lunaires de l'histoire du foot portugais (et y'en a eus !) », fait remarquer notre confrère. Et il n'est pas le seul à s'émouvoir d'une possible main-mise de Cristiano Ronaldo sur la sélection portugaise grâce à la possible venue de Roberto Martinez à Al Nassr.