Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez, une relation très génante pour le Portugal

Ce qui n'était pas anormal vu que pour rattraper le retard sur les cadors il a fallut dépasser les seuils parfois et en subir d'ailleurs les conséquences. Mais au final ils l'ont fait. De plus si tu es cohérent, tu reconnais que le PSG a donc été encadré par le fair-play financier comme tout le monde. Le PSG a même été désavantagé face a City ou Chelsea qui eux sont arrivés bien avant le fait play financier avec des gros investissements
Paris a mis 14 ans pour y parvenir avec les moyens d’un pays dont l'objectif etait de se faire une image. Et si ma mémoire ne me trompe pas le PSG a souvent été mis à l'index pour son manque de fair-play financier.....
avec des tickets resto comme budget ? arretez avec vos titres en bois, ce site c'est fou sans deconner
Beaucoip l'espère.... mais c’est pas pour demain la veille de pouvoir rivaliser avec le PSG!!!
Il débute, pas toujorus simple de faire du ping-pong avec le journaliste dont c'est le metier.
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Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo.