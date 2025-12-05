ICONSPORT_279007_0278

CdM 2026 : La France privée d'Ouzbékistan, l'explication tombe

Mondial 202605 déc. , 21:40
parMehdi Lunay
0
Le tirage au sort du Mondial 2026 a frustré les supporters de l'Equipe de France. Ces derniers ont cru affronter l'Ouzbékistan pendant quelques instants avant de récolter la Norvège d'Haaland à la place. Un changement tout à fait logique.
Didier Deschamps est souvent chanceux lors des tirages au sort de Coupe du monde. Les éditions 2014, 2018 et 2022 avaient offert des groupes abordables à son Equipe de France. Pour sa dernière compétition, le sélectionneur tricolore a fait la moue cette fois-ci. Les Bleus sont tombés avec le Sénégal et la Norvège notamment. L'une des combinaisons les moins favorables pour une tête de série sur le papier. Les supporters français ont pourtant cru éviter la bande d'Erling Haaland pendant quelques secondes.

Le Portugal n'a pas été favorisé

Au moment d'arriver sur le groupe I, celui de la France, l'Ouzbékistan a été tiré. Néanmoins, alors qu'aucune équipe asiatique n'était avec les Bleus à ce moment-là, les Ouzbeks ont filé dans le groupe K du Portugal. La France a alors récolté la difficile Norvège. L'incompréhension était de mise sur les réseaux sociaux. Certains internautes évoquaient déjà un coup de pouce pour la sélection de Cristiano Ronaldo, lequel est proche de Donald Trump. Cependant, le règlement rend totalement licite cette manœuvre.
En effet, la composition des autres groupes forçait la France à accueillir dans son groupe le vainqueur du barrage intercontinental Irak-Bolivie-Suriname du pot 4. A ce stade-là, tous les autres groupes avaient déjà en leur sein une équipe asiatique, une sud-américaine ou une nord-américaine (le maximum autorisé pour ces zones). Impossible donc que l'Ouzbékistan et l'Irak puissent se côtoyer dans le groupe des Bleus même si les Irakiens ne sont pas encore qualifiés. La seule autre exception était le groupe L avec l'Angleterre et la Croatie. Mais, la Norvège aurait été la troisième équipe européenne de ce groupe, ce qui n'est pas possible non plus.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279023_0045
OM

LOSC-OM : Les Marseille en ont marre des Mbappé

ICONSPORT_276732_0247
OL

L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps

Yan Diomandé
PSG

Un talent ivoirien à la mode, le PSG rejoint la foule

ICONSPORT_277693_0160
Ligue 2

L2 : Un fumigène touche un joueur, match arrêté à Bastia

Fil Info

22:56
LOSC-OM : Les Marseille en ont marre des Mbappé
22:40
L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps
22:20
Un talent ivoirien à la mode, le PSG rejoint la foule
22:16
L2 : Un fumigène touche un joueur, match arrêté à Bastia
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée
21:48
OM : Les supporters proches du divorce avec Rulli
21:10
Le LOSC réalise un coup de force avant de jouer l'OM
20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée

Derniers commentaires

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

t es tellement plus con que la moyenne est basse... heureusement tu n res pas equipé pour en avoir conscience...

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Magnifique avec le Brizard, tu tires le maillot d’un côté, il y a faute, tu tires le maillot de l’autre, il y en a pas 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Aucun tir pour L OM. La honte

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Rulli meilleur gardien du monde...OM champion....😂y a du boulot les gars

L1 : Brest refroidit déjà Monaco

Et voilà comme d'hab avec ceux qui font le match de leur vie ils se liquéfient derrière

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading