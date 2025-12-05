CdM 2026 : La France privée d'Ouzbékistan, l'explication tombe

Le tirage au sort du Mondial 2026 a frustré les supporters de l'Equipe de France. Ces derniers ont cru affronter l'Ouzbékistan pendant quelques instants avant de récolter la Norvège d'Haaland à la place. Un changement tout à fait logique.

Didier Deschamps est souvent chanceux lors des tirages au sort de Coupe du monde . Les éditions 2014, 2018 et 2022 avaient offert des groupes abordables à son Equipe de France . Pour sa dernière compétition, le sélectionneur tricolore a fait la moue cette fois-ci. Les Bleus sont tombés avec le Sénégal et la Norvège notamment. L'une des combinaisons les moins favorables pour une tête de série sur le papier. Les supporters français ont pourtant cru éviter la bande d'Erling Haaland pendant quelques secondes.

Le Portugal n'a pas été favorisé

Au moment d'arriver sur le groupe I, celui de la France, l'Ouzbékistan a été tiré. Néanmoins, alors qu'aucune équipe asiatique n'était avec les Bleus à ce moment-là, les Ouzbeks ont filé dans le groupe K du Portugal. La France a alors récolté la difficile Norvège. L'incompréhension était de mise sur les réseaux sociaux. Certains internautes évoquaient déjà un coup de pouce pour la sélection de Cristiano Ronaldo, lequel est proche de Donald Trump . Cependant, le règlement rend totalement licite cette manœuvre.

En effet, la composition des autres groupes forçait la France à accueillir dans son groupe le vainqueur du barrage intercontinental Irak-Bolivie-Suriname du pot 4. A ce stade-là, tous les autres groupes avaient déjà en leur sein une équipe asiatique, une sud-américaine ou une nord-américaine (le maximum autorisé pour ces zones). Impossible donc que l'Ouzbékistan et l'Irak puissent se côtoyer dans le groupe des Bleus même si les Irakiens ne sont pas encore qualifiés. La seule autre exception était le groupe L avec l'Angleterre et la Croatie. Mais, la Norvège aurait été la troisième équipe européenne de ce groupe, ce qui n'est pas possible non plus.