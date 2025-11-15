Coupe du Monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi

Mondial 202615 nov. , 00:00
parAlexis Rose
0
Qualifications pour la Coupe du Monde 2026 - Zone Europe :
Samedi 15 novembre
15h00 : Kazakhstan - Belgique (sur L'Equipe Live)
18h00 : Chypre - Autriche
Géorgie - Espagne (sur L'Equipe Live)
Liechtenstein - Pays de Galles
Turquie - Bulgarie (sur L'Equipe Live)
20h45 : Bosnie-Herzégovine - Roumanie
Danemark - Biélorussie (sur L'Equipe Live)
Grèce - Écosse (sur L'Equipe Live)
Slovénie - Kosovo
Suisse - Suède (sur L'Equipe Live)

WC Qualification Europe

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Slovaquie
125401624
2
Allemagne
1254011037
3
Irlande du Nord
65203660
4
Luxembourg
05005112-11
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
104310909
2
Kosovo
7421134-1
3
Slovénie
3403125-3
4
Suède
1401327-5
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Danemark
10431012111
2
Écosse
104310725
3
Grèce
34103710-3
4
Biélorussie
04004215-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
13541013310
2
Ukraine
75212811-3
3
Islande
752121394
4
Azerbaïdjan
15014213-11
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
12440015015
2
Turquie
9430113103
3
Géorgie
3410369-3
4
Bulgarie
04004116-15
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Portugal
1053111165
2
Hongrie
85221972
3
R. d'Irlande
75212651
4
Arménie
35104210-8
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
17752023419
2
Pologne
1474211156
3
Finlande
108314814-6
4
Malte
57124216-14
5
Lituanie
37034611-5
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Autriche
15650119316
2
Bosnie-Herzégovine
1364111358
3
Roumanie
1063121165
4
Chypre
872231192
5
Saint-Marin
07007132-31
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Norvège
21770033429
2
Italie
18760120812
3
Israël
973041519-4
4
Estonie
48116821-13
5
Moldavie
17016428-24
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
14642021615
2
M. du Nord
1373401239
3
Pays de Galles
10631213103
4
Kazakhstan
77214812-4
5
Liechtenstein
06006023-23
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
21770020020
2
Albanie
147421734
3
Serbie
10731379-2
4
Lettonie
57124413-9
5
Andorre
18017316-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Croatie
19761023221
2
R. tchèque
1374121284
3
Îles Féroé
1284041192
4
Monténégro
97304614-8
5
Gibraltar
07007322-19
Tout afficher
0
