CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi

Qualifications pour la Coupe du Monde 2026 - Zone Europe :

Samedi 15 novembre

15h00 : Kazakhstan - Belgique (sur L'Equipe Live)

18h00 : Chypre - Autriche

Géorgie - Espagne (sur L'Equipe Live)

Liechtenstein - Pays de Galles

Turquie - Bulgarie (sur L'Equipe Live)

20h45 : Bosnie-Herzégovine - Roumanie

Danemark - Biélorussie (sur L'Equipe Live)

Grèce - Écosse (sur L'Equipe Live)

Slovénie - Kosovo

Suisse - Suède (sur L'Equipe Live)