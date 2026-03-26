CdM 2026 : Programme TV et résultats des demi-finales des barrages

Demi-finales des barrages de la Coupe du Monde 2026 (zone Europe) :

18h00 : Turquie - Roumanie 1-0

20h45 : Danemark - Macédoine du Nord (sur L'Equipe Live)

Italie - Irlande du Nord (sur La Chaine L'Equipe)

Pays de Galles - Bosnie Herzégovine (sur L'Equipe Live)

Pologne - Albanie (sur L'Equipe Live)

République Tchèque - Irlande (sur L'Equipe Live)

Slovaquie - Kosovo (sur L'Equipe Live)

Ukraine - Suède (sur L'Equipe Live)