CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de lundi

Mondial 202613 oct. , 23:00
parAlexis Rose
Qualifications pour la Coupe du Monde 2026, zone Europe :
Lundi 13 octobre
20h45 : Irlande du Nord - Allemagne 0-1
Islande - France 2-2
Macédoine du Nord - Kazakhstan 1-1
Pays de Galles - Belgique 2-4
Slovaquie - Suisse 0-0
Suède - Kosovo 0-1
Ukraine - Azerbaïdjan 2-1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Slovaquie
94301523
2
Allemagne
94301835
3
Irlande du Nord
64202651
4
Luxembourg
04004110-9
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
104310909
2
Kosovo
7421134-1
3
Slovénie
3403125-3
4
Suède
1401327-5
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Danemark
10431012111
2
Écosse
104310725
3
Grèce
34103710-3
4
Biélorussie
04004215-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
104310936
2
Ukraine
74211871
3
Islande
441121192
4
Azerbaïdjan
14013211-9
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
9330011011
2
Turquie
63201990
3
Géorgie
33102550
4
Bulgarie
03003112-11
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Portugal
93300927
2
Hongrie
43111651
3
Arménie
3310228-6
4
R. d'Irlande
1301235-2
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
16651022319
2
Pologne
1364111046
3
Finlande
107313813-5
4
Lituanie
37034611-5
5
Malte
26024116-15
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Autriche
15650119316
2
Bosnie-Herzégovine
1364111358
3
Roumanie
1063121165
4
Chypre
872231192
5
Saint-Marin
07007132-31
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Norvège
18660029326
2
Italie
1254011587
3
Israël
963031516-1
4
Estonie
36105616-10
5
Moldavie
05005325-22
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
14642021615
2
M. du Nord
1373401239
3
Pays de Galles
10631213103
4
Kazakhstan
77214812-4
5
Liechtenstein
06006023-23
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
15550013013
2
Albanie
116321633
3
Serbie
7521246-2
4
Lettonie
5612348-4
5
Andorre
16015212-10
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Croatie
16651020119
2
R. tchèque
1374121284
3
Îles Féroé
1274031064
4
Monténégro
66204413-9
5
Gibraltar
06006220-18
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

