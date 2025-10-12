Memphis

CdM 2026 : Les Pays-Bas régalent, Karabec buteur malgré la honte

Mondial 202612 oct. , 19:58
parAlexis Rose
Ce dimanche en début de soirée, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient dans la zone Europe, avec quelques matchs intéressants à suivre, notamment celui des Pays-Bas.
Face à une étonnante équipe de Finlande, les Oranje n’ont pas tremblé en s’imposant 4-0, avec des buts de Malen, Van Dijk, Memphis Depay et Gakpo. Grâce à cette cinquième victoire en six journées, les Pays-Bas se rapprochent d’une qualification en étant premiers du Groupe G avec provisoirement 6 points d’avance sur la Pologne, qui jouera en Lituanie ce dimanche soir.
Dans les autres matchs, la petite surprise est venue des Îles Féroé, qui ont dominé la République Tchèque (2-1), malgré un but du Lyonnais Adam Karabec côté tchèque. Un succès qui relance tout puisque les Îles Féroé reviennent à un point de la Croatie et de la République Tchèque dans le Groupe L. Enfin, l’Écosse a dominé la Biélorussie (2-1), avec des réalisations de McTominay et Che Adams, pour prendre la tête du Groupe C.

0
Derniers commentaires

Islande-France : Un point c'est tout

On est suffisants, individuellement et collectivement.

Islande-France : Un point c'est tout

Maignan doit sortir dans les pieds sur le deuxième but.

Islande-France : Un point c'est tout

Je pensais vraiment en voir plus oui. Notre défense prend un premier but ridicule et le deuxième sur une étourderie, ils sont à l'amende mais effectivement comme le dis je m'attendais à plus de vivacité et de situations de nos offensifs. Mon enthousiasme me joue probablement des tours. Il faut dire que j'ai connu moins d'abondance dans nos choix offensifs avec les bleus.

Islande-France : Un point c'est tout

Apportons de la nuance et voyons les matchs. Le football ne s'analyse pas en un mot.

Islande-France : Un point c'est tout

Rien à dire sur la défense et sur Maignan? C'est la faute aux z'attaquants? Z'ont pas mis asser de buts!...

