CdM 2026 : Les Pays-Bas régalent, Karabec buteur malgré la honte

Ce dimanche en début de soirée, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient dans la zone Europe, avec quelques matchs intéressants à suivre, notamment celui des Pays-Bas.

Face à une étonnante équipe de Finlande, les Oranje n’ont pas tremblé en s’imposant 4-0, avec des buts de Malen, Van Dijk, Memphis Depay et Gakpo. Grâce à cette cinquième victoire en six journées, les Pays-Bas se rapprochent d’une qualification en étant premiers du Groupe G avec provisoirement 6 points d’avance sur la Pologne, qui jouera en Lituanie ce dimanche soir.

Dans les autres matchs, la petite surprise est venue des Îles Féroé, qui ont dominé la République Tchèque (2-1), malgré un but du Lyonnais Adam Karabec côté tchèque. Un succès qui relance tout puisque les Îles Féroé reviennent à un point de la Croatie et de la République Tchèque dans le Groupe L. Enfin, l’Écosse a dominé la Biélorussie (2-1), avec des réalisations de McTominay et Che Adams, pour prendre la tête du Groupe C.