CdM 2026 : Les barrages en Europe tirés à 13h00

Il reste encore quatre billets à aller chercher pour 16 nations concernées par les barrages de qualification à la Coupe du monde en zone Europe. Dans un système alambiqué mélangeant les résultats des éliminatoires et la Ligue des Nations, 16 formations seront réparties ce jeudi dans 4 groupes de 4 avec une tête de série dans chaque poule. Ce sera pour l’Europe : l’Ukraine, l’Italie, le Danemark et la Turquie.

Le tirage au sort aura lieu ce jeudi 20 novembre à partir de 13h00 et servira à définir les demi-finales et les futures finales de chaque groupe. Avec une place au Mondial pour chaque vainqueur de finale. Les autres pays concernés sont l'Albanie, la République Tchèque, la Bosnie, l'Irlande, la Pologne, la Slovaquie, le Pays de Galles, le Kosovo, la Roumanie, la Suède, l'Irlande du Nord et Macédoine du Nord.

Un tirage diffusé sur La Chaine L’Equipe dans la mi-journée ce jeudi donc. Les matchs auront lieu le 26 mars pour les demi-finales, et le 31 mars pour les finales.