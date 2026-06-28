CdM 2026 : Le Portugal manque le coche





Obligé de s’imposer pour prendre la première place de son groupe, le Portugal n’a pas pu faire la différence face à la Colombie, se contentant d’un 0-0. La bande à Cristiano Ronaldo se qualifie en tant que 2e de sa poule, laissant la première place aux Cafeteros. Dans le même temps, la RD Congo a battu l’Ouzbékistan 3-1 et se qualifie comme meilleur troisième.

Le Portugal tombe donc du côté difficile du tableau, et jouera la Croatie en 16e et éventuellement l'Espagne en 1/8e.