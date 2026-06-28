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CdM 2026 : L'Argentine en Conférence League, voie royale pour Messi

Mondial 202628 juin , 9:20
parGuillaume Conte
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Le tableau final de la Coupe du monde est désormais disponible, et il n'a pas fini de faire parler avec une partie beaucoup moins dense que l'autre. 
Certains pays majeurs n’ont pas répondu aux attentes lors de ce premier tour de Coupe du monde qui s’est terminé ce samedi soir. Même si tout le monde est qualifié, puisqu’il était très difficile de se faire éliminer, le Portugal n’a par exemple pas réussi à prendre la première place à la Colombie, ce qui change considérablement le visage du tableau final. 

Programme chargé pour la France

Résultat, l’Argentine se voit offrir un chemin très tranquille jusqu’aux demi-finales, où elle pourrait retrouver l’Angleterre ou le Brésil, les seules grosses nations présentes dans cette seconde partie de tableau. Il ne faut jurer de rien dans ces matchs à élimination directe, et tout peut arriver. Mais affronter le Cap Vert, et ensuite le vainqueur d’Australie-Egypte a de quoi faire grincer les dents des internautes, pour qui cette Coupe du monde à 48 débouche forcément sur des affiches comme ça. Surtout qu’en quart de finale, ce sera une formation comme la Suisse, l’Algérie, la Colombie ou le Ghana qui attend la formation de Lionel Messi. 
« On dirait un parcours de Conférence League », « bon ok le Portugal n’a pas assuré, mais le niveau est d’une faiblesse rare », « donc l’Argentine va direct en demi-finale, sympa pour pas fatiguer Messi », ont pesté les internautes, même si le champion du monde n’y est à priori pour rien dans ce tirage au sort. 
En revanche, dans l’autre partie de tableau, c’est l’embouteillage avec pour la France, un premier match face à la Suède, et si, ça se passe bien, un 1/8e de finale théorique contre l’Allemagne, puis les Pays-Bas ou le Maroc, avant d’affronter l’Espagne ou le Portugal en demi-finale par exemple. 
Les matchs à élimination directe vont commencer, mais certaines nations vont pourvoir se lancer dans cette deuxième phase avec un peu moins de pression que d’autres. 
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