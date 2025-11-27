ICONSPORT_276062_0002

CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France

Mondial 202627 nov. , 13:40
parGuillaume Conte
1
L'équipe de France va très bientôt savoir quels seront ses adversaires à la Coupe du monde 2026.
En attendant de connaitre les derniers qualifiés au mois de mars, avec les barrages de la zone Europe mais aussi dans les autres régions du monde, les équipes qualifiées pour le Mondial 2026 connaissent leur chapeau en vue du tirage au sort. Ce dernier aura lieu le 5 décembre dernier, et tous les participants ne seront pas encore connus forcément.
Mais cela permettra à toutes les équipes de se projeter sur leurs futurs stades, leur programme, et de planifier ainsi leur parcours du combattant entre les trois pays : le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. C’est aussi l’occasion de faire des pronostics sur les futurs adversaires pour le tirage au sort.

L'Algérie et le Maroc, à éviter ?

Et à ce jeu, L’Equipe a dévoilé le meilleur et le pire tirage pour les Bleus. La formation de Didier Deschamps pourrait ainsi s’échauffer plus tranquillement dans sa poule avec les adversaires suivants : Australie, Panama et Nouvelle-Zélande. Un groupe surprise et dépaysant, avec notamment l’Australie qui s’est glissée par miracle dans le chapeau 2 et n’est pas considérée sur le même continent footballistique que la Nouvelle-Zélande.
En revanche, l’équipe de France pourrait beaucoup moins s’amuser avec un groupe comprenant la Colombie, l’Algérie et la Turquie si elle se qualifie. Affronter les Fennecs qui regorgent de joueurs du championnat de France où y ayant évolué pourrait être le piège parfait pour les Bleus selon L’Equipe. La Colombie ne fait pas de bruit, mais sort d’une finale de Copa America et n’a perdu qu’une fois en plus d’un an. Et enfin la Turquie possède un effectif solide et prometteur, capable de faire trembler bien des équipes lors de ce Mondial.
D’autres tirages peuvent aussi inquiéter Didier Deschamps, comme la possibilité de se retrouver dans un groupe avec le Maroc, le Paraguay et l’Italie. Encore une fois si la Nazionale se qualifie.
1
Derniers commentaires

OM : Newcastle maltraité à Marseille, l'UEFA saisie !

Ça rappelle la finale de LDC au stade de France. Les forces de l'ordre ne se sont pas améliorés semble t'il. Mais c'est encore une fois face à des anglais. Donc soit ils ne sont pas aussi blancs qu'ils veulent le laisser croire, soit la police française est particulièrement virulente quand c'est des anglais en face. Dû, j'imagine, à leur réputation, même si ça commence à dater...

OM : Jérôme Rothen fusille un taulier marseillais

C'est vrai, il est un peu moins bien et il a peut être du mal à digérer l'élimination du Danemark à la prochaine CDM par l’Écosse. Pour autant, il est meilleur que ce qu'en dit Rotten.

PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel

🤣 Petite pensée a feu le RoiGreg décédé d'un AVC a force de voir des "comptes fake" de Kenny partout. May he not rest in peace 😂🤣😂

CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France

L'Algérie le piège ce sera pas sur le terrain ce sera surtout le bordel dans les rues...

OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

Le mec te fait un taf en 24h qui en nécessiterait 48 chez le commun des mortels.. C'est un monstre ce keum. Quel chance on a d'avoir un type comme ça..

