CdM 2026 : La Turquie plus qu’à un pas du Mondial

Demi-finale des barrages de la Coupe du Monde 2026 (zone Europe) :

Tupras Stadium (Istanbul).

Turquie - Roumanie : 1-0.

But : Kadioglu (53e) pour la Turquie.

Grâce à cette victoire contre la Roumanie, le Turquie s'offre une place en barrages. Les Turcs se joueront donc une place pour le Mondial 2026 face à la Slovaquie ou le Kosovo, qui s'affrontent ce jeudi soir.