CdM 2026 : La Turquie plus qu’à un pas du Mondial

Plus dure sera la chute. Le PSG est voué à chuter lourdement. Ce n'est qu'une question de temps.
A la Ligue, ou ils sont corrompus ou bien ils se font dans leur froc face à Nasser. Je pense que c'est les deux.
C'est sûr que le PSG "rayonne" bien avec les enveloppes distribuées par Nasser et ses copains du Qatar.
Je l'espère !
Tout ça c'est du vent ! La seule raison de tout ce bruit... a pour seul but de déstabiliser les joueurs de l'OL en cette fin de saison.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading
L'incroyable ouverture d'Arda Güler pour Kadioglu qui débloque le match contre la Roumanie ! La pépite du Real Madrid illumine la rencontre, la Turquie est pour l'instant qualifiée en finale des barrages pour le Mondial ! Suivez le match en direct ici > lequipe.fr/tv/