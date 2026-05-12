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Roony Bardghji

CdM 2026 : La Suède snobe Nanasi et un joueur du Barça

Mondial 202612 mai , 21:25
parMehdi Lunay
0
Les premières listes pour le Mondial 2026 sont dévoilées. Après la Bosnie lundi, ce fut au tour de la Suède ce mardi.
Le sélectionneur Graham Potter a fait quelques victimes majeures. L'Anglais laisse notamment à la maison l'ailier du FC Barcelone Roony Bardghji. Le joueur de 20 ans paye un temps de jeu limité chez les Blauganas ces derniers mois. Le Strasbourgeois Sébastian Nanasi restera aussi à la maison malgré deux belles saisons sur le plan personnel en Alsace. Enfin, Dejan Kulusevski regardera aussi la Coupe du monde à la télévision. C'était plus attendu puisque l'attaquant de Tottenham a été victime d'une grave blessure au genou il y a plusieurs mois.

Liste de la Suède pour le Mondial 2026

Gardiens : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Zetterström (Derby County)
Défenseurs : Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (Sankt. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Milieux de terrain : Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Elliot Stroud (Mjällby), Jesper Karlström (Udinese), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Paphos) et Mattias Svanberg (Wolfsburg)
Attaquants : Taha Ali (Malmö), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Bruges), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow)
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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