CdM 2026 : La Suède snobe Nanasi et un joueur du Barça

Les premières listes pour le Mondial 2026 sont dévoilées. Après la Bosnie lundi, ce fut au tour de la Suède ce mardi.

Le sélectionneur Graham Potter a fait quelques victimes majeures. L'Anglais laisse notamment à la maison l'ailier du FC Barcelone Roony Bardghji. Le joueur de 20 ans paye un temps de jeu limité chez les Blauganas ces derniers mois. Le Strasbourgeois Sébastian Nanasi restera aussi à la maison malgré deux belles saisons sur le plan personnel en Alsace. Enfin, Dejan Kulusevski regardera aussi la Coupe du monde à la télévision. C'était plus attendu puisque l'attaquant de Tottenham a été victime d'une grave blessure au genou il y a plusieurs mois.

Liste de la Suède pour le Mondial 2026

Gardiens : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Zetterström (Derby County)

Défenseurs : Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (Sankt. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Milieux de terrain : Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Elliot Stroud (Mjällby), Jesper Karlström (Udinese), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Paphos) et Mattias Svanberg (Wolfsburg)

Attaquants : Taha Ali (Malmö), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Bruges), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow)