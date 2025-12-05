L1 : Brest refroidit déjà Monaco

ICONSPORT_279001_0093

15e journée de Ligue 1 :
Stade Francis-le-Blé
Brest-Monaco 1-0
But : Doumbia (28e)
Exclusion : Ajorque (60e) pour Brest
Vainqueur du PSG samedi dernier, Monaco subissait une douche froide en Bretagne ce vendredi. L'ASM démarrait mal la partie et subissait beaucoup de situations. Doumbia obligeait notamment Hradecky à réaliser un grand écart pour gagner un face à face et sauver un but (20e). Le Malien prenait vite sa revanche sur le gardien finlandais. Il le trompait de la tête à bout portant après une première tentative d'Ajorque. Monaco poussait ensuite pour revenir mais les attaquants monégasques étaient trop imprécis. Le carton rouge d'Ajorque, pour un tacle par derrière très dangereux sur Camara, ne faisait pas vaciller les Bretons.
Avec ce troisième succès d'affilée, une première cette saison, Brest remonte provisoirement à la 9e place (19 points). Monaco manque l'occasion d'intégrer le top 5 et reste 7e (23 points) avant la suite de la 15e journée.

Ligue 1

05 décembre 2025 à 19:00
Brest
Doumbia28'
1
0
Match terminé
Monaco
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
J. Teze
MonacoMonaco
Remplacement
83
ENTRE
K. Diatta
MonacoMonaco
SORT
V. de Oliveira Campos
MonacoMonaco
Remplacement
83
ENTRE
L. Tousart
BrestBrest
SORT
J. Chotard
BrestBrest
Remplacement
83
ENTRE
E. Dina Ebimbe
BrestBrest
SORT
R. Del Castillo
BrestBrest
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

