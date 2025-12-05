ICONSPORT_279023_0020

OM : Les supporters proches du divorce avec Rulli

OM05 déc. , 21:48
parMehdi Lunay
Souvent impérial dans les buts marseillais, Geronimo Rulli a coûté l'ouverture du score face à Lille ce vendredi soir. L'Argentin a raté sa sortie, laissant le but vide pour Ethan Mbappé. Les supporters de l'OM ne laissent pas passer cette bévue, rappelant que cet aspect du jeu était un point faible trop visible chez leur gardien.
« Geronimo Rulli merci pour beaucoup de choses, mais les placements approximatifs et les sorties hasardeuses ça commence à faire beaucoup ces derniers temps », écrivait le compte MercatoOM. « Rulli commence à sérieusement me casser les bonbons avec ses sorties à la con. Voilà », lâchait Adamser. « Rulli…Tu va nous en faire une par an à Lille ? », a posté le journaliste Guillaume Dacquet de son côté. 
