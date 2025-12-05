OM : Les supporters proches du divorce avec Rulli

t es tellement plus con que la moyenne est basse... heureusement tu n res pas equipé pour en avoir conscience...
Magnifique avec le Brizard, tu tires le maillot d’un côté, il y a faute, tu tires le maillot de l’autre, il y en a pas 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Aucun tir pour L OM. La honte
Rulli meilleur gardien du monde...OM champion....😂y a du boulot les gars
Et voilà comme d'hab avec ceux qui font le match de leur vie ils se liquéfient derrière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading
🔥 L'ouverture du score d'Ethan Mbappé ! 😱 Rulli rate complètement sa sortie et le jeune français en profite pour marquer !
Geronimo Rulli merci pour beaucoup de choses, mais les placements approximatifs et les sorties hasardeuses ça commence à faire beaucoup ces derniers temps.