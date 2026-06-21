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Brésil : Paqueta supplie Neymar de revenir

Mondial 202622 juin , 00:00
parFoot01 avec Reuters
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Lucas Paqueta a souligné dimanche l'importance de la victoire brésilienne contre Haïti (3-0) pour la confiance du groupe, tout en se félicitant du retour de Neymar à l'entraînement collectif et en évoquant ses liens étroits avec Vinicius Jr.
Lucas Paqueta a été l'un des joueurs les plus en vue du Brésil. Il a notamment délivré une superbe passe décisive à son ami d'enfance Vinicius Jr et a récupéré le ballon au début de l'action menant à l'un des buts de Matheus Cunha.
"Je pense que nous avons livré un bon match, conforme à la progression qu'on attendait sur notre qualité technique et notre jeu de construction. Nous avons décroché une victoire solide", a déclaré le milieu de terrain de 28 ans en conférence de presse, dans le New Jersey.
"C’est un match qui nous donne la confiance nécessaire pour continuer à progresser au fur et à mesure que la compétition avance."
Le Brésil a également été encouragé par la participation de Neymar à sa première séance d’entraînement complète avec le groupe dimanche.
"Nous sommes tous ravis qu’il soit de retour, qu’il reprenne l’entraînement et qu’il soit de nouveau sur le terrain avec nous tous", a souligné Lucas Paqueta.
"C’est un joueur absolument indispensable pour notre équipe nationale. Il a un parcours exceptionnel ici et peut encore nous apporter énormément. Il est très important, tout comme chaque autre joueur de l’équipe."
"Nous sommes heureux pour lui, heureux qu’il soit de retour, et nous espérons qu’il sera de retour sur le terrain dès que possible pour nous aider."
Lucas Paqueta a également fait l’éloge de Vinicius Jr, son ancien coéquipier au Flamengo, en précisant que leur lien remontait à l’époque où ils évoluaient ensemble au centre de formation.
"Nous entretenons une merveilleuse amitié depuis très longtemps", a raconté celui qui a fait son retour à Flamengo. "J’ai vu Vini pour la première fois quand il était encore très jeune, ce lien nous unit depuis l’époque où nous jouions ensemble à Flamengo."
"C’est quelqu’un que j’admire énormément, j’ai un immense respect pour lui. Il ne fait aucun doute qu’être ici avec lui et vivre une nouvelle Coupe du monde est quelque chose d’incroyablement spécial pour nous."
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tessmann n'a pas été recruté bien cher donc on peut ne rien perdre.. nuamah est jeune c'est un aillier qui peut plaire en angleterre.. si il fait une grosse saison ca peut vite monter a 30-35M

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

facy t es nul Recruté pour 29 millions d’euros c'est 35M qu'on l'a acheté .. si encore t'avais 23 prit de OAO mais meme pas .. Par contre ok on economise le salaire mais serieux un oa simple a 7m...

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l'equipe ne doit pas se désolidarisé, ils doivent viré cette pauvre femme !!! mais qu'est ce qu'elle est teubé serieux, genre voir son enfant naitre est moins important que jouer au football ! qu'elle aille consulter un psy et qu'on ne voit plus jamais sa gueule, ce serait un homme qui aurait dit ca, il aurait été ly cher et viré, donc pareil pour ellen qu'elle degage qu'on voit plus jamais sa sale tronche !

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