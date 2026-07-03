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Australie - Egypte : Les compos (20h sur M6 et Beinsports)

Mondial 202603 juil. , 19:03
parClaude Dautel
1
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Compo de l'Australie
Beach - Bos, Circati, Souttar, Herrington, Behich - Irvine, O'Neill, Metcalfe, Volpato - Irankunda
Compo de l'Egypte
Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Fathy, Attia, Ashour - Zico, Salah, Marmoush
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6
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Paris Saint Germain
00000000
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Lorient
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