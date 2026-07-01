Angleterre-Congo : Les compos (18h sur M6 et BeInSports1)

C'est pas à moi qu'il faut poser la question mais aux rageux qui ont posté ici. Et je ne parle que des rageux lyonnais, pas des lyonnais en général hein...
Accord trouvé avec Tolisso c'est bien pour l'OL mais pour la DNCG avec un salaire de 500 KF mensuel???
Le seum de quoi? Ils vous a déjà fait gagner quelques choses ?
Cette fois certains groupes de pseudo supp sauront pourquoi le détester...
Je suis d'accord avec toi concernant l'aspect financier. Le garder nous ferait gagner quelques % Et je t'avoue que l'attitude de rapace de la Roma me déplait, même si c'est le "jeu". D'accord aussi sur sa volonté de rester. Si c'est le cas, pourquoi pas, mais sinon ça va être pénible et il va nous créer une mini crise à lui tout seul.
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