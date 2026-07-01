Allemagne : Jürgen Klopp sélectionneur, il est chaud

Après le fiasco à la Coupe du monde et une décevante élimination face au Paraguay en 16es de finale, Jürgen Klopp est ouvert à l'idée de reprendre le banc de l'Allemagne en cas de départ de Julian Nagelsmann.

C'est l'heure des comptes à la DFB. La Fédération allemande est une nouvelle fois très déçue de sa sélection, elle qui a été éliminée dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 par le Paraguay. Dès le départ, les hommes de Julian Nagelsmann n'étaient pas très rassurants et ont joué une phase de poules assez bancale. Finalement, cette élimination est ce qui devait arriver, à cette nation qui a bien du mal à rebondir sur la scène internationale depuis son sacre en 2014. Interpellé, Jürgen Klopp a fait part de sa sidération, tout ouvrant la porte à une arrivée sur le banc de la sélection allemande.

Comme l'indique Fabrizio Romano, l'ancien entraineur illustre de Liverpool est prêt à quitter ses fonctions de directeur mondial du football chez Red Bull pour devenir le prochain sélectionneur de l'Allemagne. Du moins, il a ouvert la porte à une telle éventualité : si la DFB le contacte, il fera son retour sur un banc. Mais pour l'heure, Julian Nagelsmann est toujours en poste et veut rester, mais la Fédération allemande doit prochainement trancher.