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Algérie : Luca Zidane écarté à cause d'une faiblesse ingérable

Mondial 202628 juin , 16:00
parClaude Dautel
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Luca Zidane n'était pas titulaire pour le match entre l'Algérie et l'Autriche, Oussama Benbot ayant été titularisé à la surprise générale par le sélectionneur des Fennecs. Un choix que Vladimir Petkovic n'a pas justifié, mais les langues se délient.
Après deux premiers matchs pas réellement extraordinaires dans les buts algériens, Lucas Zidane a été la cible de très violentes critiques en Algérie, où certains n'hésitent plus à dire qu'il ne devait sa place qu'au fait qu'il était le fils de Zinedine. Même si l'équipe d'Algérie s'isole au maximum depuis le début du Mondial, tout cela est remonté aux oreilles de Vladimir Petkovic, mais également à celles de Luca Zidane. Et pour rajouter à cette polémique, le sélectionneur de l'Algérie a aligné Oussama Benbot contre l'Autriche. Avec trois buts encaissés, et une prestation peu convaincante, ce dernier est mal parti pour continuer comme titulaire. En Algérie, la presse affirme que si Petkovic a fait sortir Zidane, c'est que ce dernier aurait craqué sous le feu des critiques.

Zidane touché par les critiques venues d'Algérie

Le média arabe Winwinallsports affirme que le sélectionneur de l'Algérie n'aurait pas eu réellement le choix que de rappeler Luca Zidane sur le banc. « Luca Zidane a été écarté par Vladimir Petkovic après que ce dernier a constaté que le gardien était affecté par la vague de critiques dont il faisait l’objet », expliquent nos confrères. Mais désormais il va falloir voir comment Petkovic va gérer la suite de la compétition, et qui sera titulaire dans les buts algériens vendredi prochain lors du 16e de finale contre la Suisse. Pour la presse algérienne, il est clair qu'après le Mondial, le dossier des gardiens de but devra être réglé. « Après le Mondial 2026, le poste de gardien devrait être le prochain chantier prioritaire du staff technique et de la fédération », précise le média TSA Algérie. Et ce dernier de rappeler que Luca Zidane arrive de D2 espagnole, tandis que Oussama Benbot avait décidé de tourner le dos aux Fennecs, suite au choix de Petkovic de faire venir Zidane, avant finalement de faire volte-face.
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