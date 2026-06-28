Algérie : Luca Zidane écarté à cause d'une faiblesse ingérable

Luca Zidane n'était pas titulaire pour le match entre l'Algérie et l'Autriche, Oussama Benbot ayant été titularisé à la surprise générale par le sélectionneur des Fennecs. Un choix que Vladimir Petkovic n'a pas justifié, mais les langues se délient.

Après deux premiers matchs pas réellement extraordinaires dans les buts algériens, Lucas Zidane a été la cible de très violentes critiques en Algérie, où certains n'hésitent plus à dire qu'il ne devait sa place qu'au fait qu'il était le fils de Zinedine. Même si l'équipe d'Algérie s'isole au maximum depuis le début du Mondial, tout cela est remonté aux oreilles de Vladimir Petkovic, mais également à celles de Luca Zidane. Et pour rajouter à cette polémique, le sélectionneur de l'Algérie a aligné Oussama Benbot contre l'Autriche. Avec trois buts encaissés, et une prestation peu convaincante, ce dernier est mal parti pour continuer comme titulaire. En Algérie, la presse affirme que si Petkovic a fait sortir Zidane, c'est que ce dernier aurait craqué sous le feu des critiques.

Zidane touché par les critiques venues d'Algérie