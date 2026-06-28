Afrique du Sud - Canada : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

16e de finale de la Coupe du Monde 2026 :

La compo de l’Afrique du Sud : Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole - Maseko, Mofokeng, Appollis - Makgopa.

La compo du Canada : Crépeau - Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea - Buchanan, Nathan Saliba, Eustaquio, Millar - Jonathan David, Oluwaseyi.