Afrique du Sud - Canada : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Excellent exemple de City qui a écrasé la PL et puis 1 seule saison la LDC avant d'en disparaitre.
En même temps, après être passé par la Bulgarie ou la 2eme division belge…il se dit que marseille, c est toujours mieux et que c est sûrement le max qu il puisse viser pour le moment
La saison de l'Om se joue bien sûr 5-6 matchs entre août et septembre.
Dsl et bonne soirée ⭐️⭐️😘
Hors sujet...
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Bafana Bafana Starting XI vs Canada ⚽️ Bafana Bafana 🇿🇦 vs Canada 🇨🇦 📅 Sunday, 28 June 2026 🏟️ Los Angeles Stadium 🕕 Kick-off: 21:00pm SA Time 🖥 SABC 1/3 & SABC+ #Fifaworldcup #BafanaPride #BafanaBafana
Today’s starters, presented by @GE_Appliances 🍁 Moïse and DC at the back 🍁 Tajon and Liam provide the width 🍁 JD and Tani up top 🇨🇦 🇿🇦 LET’S GO #CANMNT