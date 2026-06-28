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Afrique du Sud - Canada : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Mondial 202628 juin , 19:39
parAlexis Rose
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16e de finale de la Coupe du Monde 2026 :
La compo de l’Afrique du Sud : Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole - Maseko, Mofokeng, Appollis - Makgopa.
La compo du Canada : Crépeau - Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea - Buchanan, Nathan Saliba, Eustaquio, Millar - Jonathan David, Oluwaseyi.

World Cup

28 juin 2026 à 21:00
Afrique du Sud
21:00
Canada
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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O. Marseille
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2
O. Lyonnais
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3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
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12
Le Havre
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Auxerre
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18
Lorient
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