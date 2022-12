Zidane sélectionneur du Brésil, l'incroyable concurrence

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Après l'élimination prématurée en quart de finale de la Coupe du monde 2022 face à la Croatie, le Brésil a pris la décision de se séparer de Tite. Le Seleçao doit désormais se trouver un nouveau sélectionneur. Le nom de Zidane est annoncé pour reprendre la sélection.

Suite à la désillusion lors du Mondial au Qatar, le Brésil se tourne vers l'avenir. La Seleçao s'est séparée de Tite après six années de collaboration. La sélection brésilienne cherche désormais un entraîneur pour diriger la nouvelle génération, en vue de la Copa America 2024 et la Coupe du monde 2026. Selon les informations de O Globo, Zinédine Zidane fait partie d'une short-list pour succéder à Tite sur le banc du Brésil. L'ancien coach du Real Madrid n'est pas seul puisque d'autres entraîneurs sont également dans les petits papiers de la Seleçao. Le média brésilien affirme que Luis Enrique, Marcelo Bielsa, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Marcelo Gallardo pourraient recevoir une proposition pour entraîner Neymar et ses coéquipiers.

Zidane, le Brésil plutôt que la France ?

C'est un secret de polichinelle. Zinédine Zidane rêve de devenir le sélectionneur de l'Équipe de France. Après avoir remporté l'Euro et la Coupe du monde en tant que joueur, le ballon d'or 1998 souhaite avoir le même succès, cette fois-ci en tant qu'entraîneur des Bleus. Mais suite aux bons résultats de Didier Deschamps au Qatar, la Fédération française de football (FFF) souhaite prolonger le contrat de l'ancien coach de l'OM. Si pour le moment Deschamps n'a pas encore annoncé sa décision, il n'est pas impossible qu'il décide d'aller jusqu'au championnat d'Europe en 2024. Zidane qui pensait prendre sa place après le Mondial 2022, va devoir se résoudre à changer ses plans. Celui qui a si souvent fait mal au Brésil a l'opportunité de se retrouver sur le banc de le Seleçao.