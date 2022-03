Un officiel meurt après le chaos de Nigéria-Ghana

Le Ghana a arraché son ticket pour le Mondial 2022 en réussissant un nul au Nigéria (1-1). Un résultat qui a provoqué une émeute dans le stade et la mort d'un official de la Confédération Africaine de Football.

Profitant de la règle du but à l’extérieur, toujours appliqué lors des qualifications pour le Mondial 2022, le Ghana a eu son ticket pour la Coupe du Monde au Qatar, les Black Stars ayant réussi un match nul (1-1) au Nigéria, après avoir été tenu en échec (0-0) à l’aller à domicile. Le résultat final de cette rencontre, qui se solde par l’élimination des Super Eagles, a déclenché la fureur des supporters nigérians qui se massaient dans le MKO Abiola Stadium d’Abuja et une véritable émeute a d’abord éclaté dans les tribunes, avant que le terrain soit envahi, donnant lieu à des scènes d’une violence rare. Il a fallu de longues minutes avant que les forces de l’ordre reprennent le contrôle des opérations, et ramènent un semblant de calme. Hélas, une très mauvaise nouvelle a suivi cette incroyablement déchaînement de violence en tous genres.

A reliable CAF source tells me the death of the CAF Medical officer at the Moshood Abiola stadium last night was NOT related to the crowd violence.



"Dr Kabungo had a cardiac arrest when walking towards the team dressing rooms and collapsed on the floor"