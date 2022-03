Sur quelle chaine et à quelle heure le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Même si on ne connaît pas encore tous les qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, le tirage au sort de la phase de groupes aura quand même lieu ce vendredi 1er avril.

Quel jour et quelle heure ?

Ce n’est pas un poisson d’avril, mais suite aux barrages européens ou africains qui ont permis à de nombreux pays de valider leur ticket pour le Mondial 2022 au Qatar cette semaine, le tirage au sort des poules va être effectué ce vendredi 1er avril au Centre des expositions de Doha à 18 heures.

Quelle chaîne ?

Le tirage au sort du Mondial 2022 sera diffusé en direct en clair sur TMC et en crypté sur beIN Sports 1. Sur la 10, Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton seront à la présentation de ce moment toujours spécial.

Si la chaîne qatarie sera le diffuseur principal de cette compétition avec la retransmission des 64 matchs, le groupe de TF1 diffusera les 28 plus belles affiches de la compétition.

Pour les plus jeunes, le tirage au sort sera aussi diffusé sur la chaîne Youtube de la FIFA.

Les chapeaux ?

Pour l’instant, 27 des 32 qualifiés sont connus. Les derniers billets seront attribués en juin prochain pour le Pays de Galles, l’Ukraine, l’Ecosse, le Pérou, les Emirats Arabes Unis ou la Nouvelle-Zélande.

En vue du tirage au sort, les pays sont divisés en quatre chapeaux. Dans le premier, on retrouve le Qatar, le pays organisateur, et les sept premiers pays au classement FIFA datant de la fin mars. Les huit suivants sont dans le chapeau 2 et ainsi de suite.

🔴 Le chapeau 1 du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 :



🇶🇦 Qatar

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre

🇦🇷 Argentine

🇧🇪 Belgique

🇧🇷 Brésil

🇪🇸 Espagne

🇫🇷 France

🇵🇹 Portugal — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 29, 2022

La composition provisoire des chapeaux pour le tirage au sort :

Chapeau 1 : Qatar, Belgique, Brésil, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal.

Chapeau 2 : Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Mexique, États-Unis, Suisse, Croatie, Uruguay.

Chapeau 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Canada ou Tunisie.

Chapeau 4 : Barragiste Asie-Conmebol, Barragiste Océanie-Concacaf, repêché Europe, Arabie Saoudite, Équateur, Ghana, Cameroun, Canada ou Tunisie.

Le déroulement du tirage au sort ?

Lors du tirage au sort, la FIFA composera 8 groupes de 4 sélections. À noter que deux équipes d’une même confédération ne pourront pas s’affronter, hormis celles de l’UEFA, sachant qu’il y aura 13 pays européens au Qatar. Il y aura donc 5 poules avec deux pays du Vieux Continent.

Quel tirage pour l’équipe de France ?

Tenants du titre, les Bleus vont remettre leur titre en jeu l’hiver prochain, entre le 21 novembre et le 18 décembre, date de la finale de la Coupe du Monde 2022. La phase de poules se jouera sur 12 jours, avec quatre matchs par jour (11 heures, 14 heures, 17 heures et 20 heures).

🚨 OFFICIEL ! Adidas dévoile le ballon de la Coupe du monde 2022 ! pic.twitter.com/iMgqGG1dVM — Actu Foot (@ActuFoot_) March 30, 2022

Lors de ce tirage au sort, la France évitera les gros bras comme la Belgique, le Brésil de Neymar, l’Argentine de Leo Messi, l’Angleterre, l’Espagne ou le Portugal de Cristiano Ronaldo, des pays présents dans le chapeau 1. Par contre, les Bleus pourraient tomber dans un groupe compliqué avec l’Allemagne, le Sénégal et le Canada par exemple. Pas de quoi faire peur au groupe de Didier Deschamps, qui visera le doublé en fin d’année après son sacre en 2018 en Russie.