TF1 revient sur MyCanal, accord miracle avant le Mondial !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Depuis plusieurs semaines, les abonnés à MyCanal n'avaient plus accès aux chaînes du groupe TF1. Mais les deux camps ont finalement pactisé à deux semaines du début du Mondial au Qatar.

Depuis deux mois, les téléspectateurs abonnés à MyCanal ne pouvaient plus regarder TF1 et d’autres chaînes du groupe Bouygues, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Une embrouille contractuelle entre les deux géants des médias avait poussé Canal+ à stopper la diffusion de ces chaînes, différents recours en justice déposés par la Une ne changeant rien à la situation. Et c’est peu dire que la tension montait au fil des jours, TF1 diffusant notamment en clair la totalité des matches de l’équipe de France lors du Mondial 2022 qui débute le 20 novembre prochain au Qatar. Mais si les deux camps se faisaient face en fronçant les sourcils, il était évident que tôt ou tard, une solution allait être trouvée, personne n’ayant intérêt à ce que cette situation de blocage étant bénéfique pour aucun des deux groupes. Et ce samedi, la fumée de blanche est de sortie.

Le Mondial sur MyCanal, accord TF1-Canal+

[ACCORD]

Le Groupe TF1 est très heureux d’annoncer la signature d’un nouvel accord de distribution avec le groupe Canal+ qui permettra à leurs abonnés et aux utilisateurs TNTSAT de recevoir nos chaînes dès lundi 7/11.

Tous les détails ici : https://t.co/doHOBUwWOA — Groupe TF1 (@GroupeTF1) November 4, 2022

En effet, dans un communiqué, le groupe TF1 a annoncé que dès ce lundi 7 novembre, les chaînes concernées par ce blocage vont réapparaître sur MyCanal. « Le groupe TF1 et le groupe Canal+ se félicitent d’avoir trouvé un accord qui renouvelle sur le long terme, à partir de lundi 7 novembre 2022, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage. Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT vont retrouver à partir du lundi 7 novembre l’ensemble des programmes en live et en replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et les grands évènements à venir : la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, le Late avec Alain Chabat, Danse avec les Stars, la Star Academy… », annonce la Une. Tout est bien qui finit bien.