Sensation au Qatar, Livakovic sort le Brésil !

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Coupe du monde 2022, Quart de finale

Education City Stadium

La Croatie bat le Brésil 1-1, 4-2 t.a.b.

But pour le Brésil : Neymar (105e+1)

But pour la Croatie : Petkovic (117e)

Annoncé favori, le Brésil ne verra pas les demi-finales de la Coupe du monde 2022 ! La Seleção a été sortie en quarts par la Croatie aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.). Et personne ne pourra parler de hold-up. Car dès l’entame, les hommes de Tite, certes dominateurs, se heurtaient à un adversaire à la fois solide et ambitieux dans le jeu. Le vice-champion du monde en titre rivalisait largement en première période, avant de subir quelques assauts après la pause.

Il fallait un Livakovic héroïque pour empêcher le Brésil d’ouvrir le score ! Neymar, Vinicius, Paqueta… Tous étaient neutralisés par le gardien croate qui permettait à sa sélection d’atteindre la prolongation. Pas de quoi interrompre la domination auriverde. Même si Brozovic, sur l’une des rares opportunités de la Croatie, expédiait son ballon dans les tribunes, c’est en toute logique que Neymar (1-0, 105e+1) délivrait la Seleção après un double une-deux ! Le Brésil pensait avoir fait le plus dur.

Marquinhos malheureux

Du moins jusqu’à l’égalisation de l’entrant Petkovic (1-1, 117e), dont la frappe était contrée par le malheureux Marquinhos. On y reviendra... Place à la séance de tirs au but. Et comme au tour précédent, le héros se nommait Livakovic, vainqueur de son duel face à Rodrygo, et qui voyait le ballon du défenseur parisien heurter le poteau ! Voilà comment la Croatie créait la sensation contre le favori de la compétition. Au prochain tour, les coéquipiers de Modric affronteront le gagnant du quart entre les Pays-Bas et l’Argentine.