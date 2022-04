Qatar 2022 : La Tunisie respecte mais n'a pas peur de la France

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

La Tunisie sera sur la route de l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde de football au Qatar. De quoi exciter les Aigles de Carthage où l'on respecte les Bleus de Didier Deschamps, sans toutefois se présenter en victimes expiatoires.

La Tunisie s’est qualifiée difficilement pour le Mondial 2022, puisque la formation de Jalel Kadri s’est contentée d’un nul (0-0) au Stade Olympique Hammadi Agrebi (Radès) face au Mali, après sa courte mais très précieuse victoire à Bamako (0-1). Mais l’équipe tunisienne n’a rien volé et mérite totalement sa place au Qatar, ce qui lui vaudra de croiser la route de la France. En effet, le hasard a placé Wahbi Khazri et ses coéquipiers dans le même groupe que les champions du monde lors du premier tour avec le Danemark et une équipe qui doit encore être déterminée lors des barrages. Pour le sélectionneur de la Tunisie, il faut évidemment faire preuve de prudence pour sa formation qui va devoir affronter les Bleus, mais ses joueurs n’ont pas l’intention d’arriver les bras croisés face à la France le mercredi 30 novembre à 16 heures au Education City Stadium d’Al Rayyan.

La France et la Tunisie, deux pays proches mais qui ne se feront aucun cadeau

🔴⚪ OFFICIEL : Le programme de la Tunisie pour la phase de groupes !



📅 Mardi 22/11 à 14H

🇩🇰 Danemark - 🇹🇳 TUNISIE

🏟 Education City



📅 Samedi 26/11 à 11H

🇹🇳 TUNISIE - 🇵🇪/🇦🇪/🇦🇺

🏟 Al Janoub



📅 Mercredi 30/11 à 16H

🇹🇳 TUNISIE - 🇫🇷 France

🏟 Education City



(📸 CAF)#CM2022 pic.twitter.com/FRU0D5lsgk — Tunisie Football (@tunisiefootball) April 1, 2022

Se confiant aux médias, Jalel Kadrid a évoqué cette opposition à venir face à l’équipe de France. « C’est un adversaire qu’on respecte énormément. C’est le tenant du titre. C’est la meilleure équipe mondiale. C’est un grand défi. Il y a une population importante de Tunisiens en France, on le sait. On a des joueurs qui évoluent dans leur championnat. Nous savons que ce sera une rencontre compliquée. On donnera le maximum pour présenter notre équipe nationale de la meilleure des façons. Mais on jouera sans complexes, on fera tout pour honorer le drapeau. Mes deux adjoints (Ndlr : Selim Benachour et Ali Boumnijel) connaissent bien la France. Mais ils ont surtout remporté la seule CAN de la Tunisie. Ils ont beaucoup de mérite et le respect du peuple tunisien. On connaît tous l’équipe de France. Espérons que nous, nous serons en très bonne forme d’ici là », a expliqué le sélectionneur tunisien.