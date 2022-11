Nuno Mendes sort blessé et en larmes contre l'Uruguay

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Titulaire lors du match entre le Portugal et l'Uruguay, Nuno Mendes, victime d'une blessure musculaire, a été contraint de quitter ses coéquipiers. Un coup dur pour l'équipe de Cristiano Ronaldo et probablement le PSG.

Préféré à Raphael Guerreiro pour ce match au sommet entre le Portugal et l’Uruguay, Nuno Mendes faisait ses grands débuts dans le Mondial 2022 ce lundi soir au Qatar, lui qui était arrivé blessé à Doha. Mais après un peu plus de 30 minutes de jeu, la latéral du Portugal et du PSG s’est couché au sol, visiblement en raison d’un souci musculaire sérieux. C’est en boitant, et en larmes, que Nuno Mendes a été contraint de céder sa place. Un coup dur pour le défenseur et son équipe nationale. On ne connaît pas encore les détails de cette blessure, mais il se pourrait bien que le Paris Saint-Germain soit également impacté, alors que la saison de Ligue 1 reprend précisément dans un mois.