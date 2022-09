Nike écoeure le Canada, Jonathan David se venge

Le Canada, porté par une nouvelle génération talentueuse, entend bien créer la surprise au prochain mondial. Les Canucks ont progressé rapidement ces dernières années, peut-être trop vite pour Nike. Le Lillois Jonathan David a envoyé un message à l'équipementier.

Petit poucet pour certains, le Canada veut être un épouvantail lors de la coupe du monde 2022. Les Canucks seront présents au Qatar pour ce qui sera leur première participation au Mondial en 36 ans. Que de chemin parcouru par cette sélection, en-dessous des Etats-Unis et du Mexique dans la zone CONCACAF pendant de nombreuses années. Mais, tout a changé avec l'émergence de jeunes joueurs talentueux comme Alphonso Davies du Bayern, Cyle Larin du FC Bruges et bien sûr Jonathan David du LOSC. L'attaquant lillois a encore montré son talent de buteur lors du match amical joué et gagné face au Qatar vendredi.

David a marqué le second but canadien face au futur pays hôte pour un succès 2-0 assuré dès la 13e minute de jeu. Une réalisation qui a marqué les esprits, non pas pour la beauté du but mais plutôt pour la célébration du joueur du LOSC. En effet, David a célébré devant les caméras en masquant de sa main la marque de l'équipementier sur son maillot. Ce dernier n'est autre que l'Américain Nike. Un geste prémédité qui a ses raisons.

Jonathan David covered the Nike logo when celebrating his goal in Canada’s 2-0 win over Qatar today… 👀



A reminder that Canada is the only country to not have new kits for the 2022 World Cup.#CanMNT pic.twitter.com/QA3Z99o9zy