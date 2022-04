Mondial : Boycott du Qatar, 39% des Français sont pour !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Le prochain Mondial aura bien lieu en fin d'année au Qatar, mais cette décision passe mal en France comme dans d'autres pays. Quatre ans après la Russie, l'état gazier ne fait pas rêver pour les raisons que l'on sait.

La Coupe du Monde a réellement commencé vendredi avec le tirage au sort des groupes, et l’établissement du calendrier de la compétition qui pour la première fois de l’histoire se jouera en hiver. En choisissant de confier l’organisation du Mondial 2022 au Qatar, la FIFA savait qu’il fallait changer la calendrier, puisque l’épreuve reine se déroulera du 21 novembre au 18 décembre. Mais ce n’est pas ce changement de timing qui fait hurler le grand public, mais plutôt le fait que les instances du football l'aient confié à un pays où la démocratie et les droits de l’homme ne sont pas une priorité absolue. Même si Noël Le Graët, qui avait voté pour le Qatar lors de l’attribution du Mondial, a défendu ce pays, son message ne passe pas. « Il y a eu des inquiétudes. On en a tous eu. Mais très franchement depuis trois ans, je n’en ai plus. Regardez ce qu’il se passe. Arriver dans un pays comme celui-ci, c’est plutôt une bonne chose pour eux et pour tous, ça fera accélérer les mentalités. Ils ont fait énormément d’efforts. Le Qatar a fait d’énormes progrès sur le plan social. On ne peut pas toujours comparer les choses à la France, qui est un pays démocratique depuis très longtemps. Le Qatar a été choisi il y a une dizaine d’années et les choses avancent vite », a notamment confié le président de la Fédération Française de Football en marge du tirage au sort, vendredi à Doha.

La France a du mal avec le Qatar, mais c'est pire en Allemagne

Grâce aux moyens déployés par RTL, j’ai survolé l’un des stades du #Qatar2022. Al-Bayt, 60 000 places, qui accueillera le premier match du Qatar pic.twitter.com/EvVnuJfmzZ — Nicolas Georgereau (@ngeorgereau) April 2, 2022

Cependant, ce discours ne semble pas réellement convaincre les Français, du moins si l’on en croit un sondage de RTL, qui toute la semaine a consacré de longs reportages au Qatar. La radio a demandé à l’institut Odoxa d’interroger la population française, amatrice de football ou pas, afin de savoir ce qu’elle pensait de cette compétition à venir. « La situation au Qatar en matière de droits de l’Homme préoccupe 68% des sondés ; ils sont 55% à se déclarer prêts à ne pas regarder la compétition et même 39% à souhaiter que l’équipe de France la boycotte (…) En France, le niveau de préoccupation est très élevé : 68% des Français et 75% des amateurs de football déclarent que la situation au Qatar en matière de droits de l’Homme les inquiète. Et cette inquiétude importante pourrait même conduire la majorité des Français (55%) à boycotter cette compétition en ne regardant pas les matchs, une hypothèse nettement moins envisagée par les amateurs de football (35%) », explique RTL, qui précise qu’en Allemagne ils sont 65% à souhaiter ce boycott du Mondial au Qatar.