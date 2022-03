Mondial 2022 : L'Algérie dompte le Cameroun chez lui

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde 2022, barrages aller zone Afrique

Stade de Japoma (Douala)

Cameroun-Algérie 0-1

But de Slimani (40e)

Dans un match serré et fermé, l'Algérie contenait parfaitement son hôte camerounais. Les Algériens inscrivaient l'unique but de la partie en fin de première période. Islam Slimani reprenait de la tête un coup-franc de Belaili pour catapulter le ballon sous la barre d'Onana. Les Fennecs géraient bien la seconde période, résistant aux assauts des Lions indomptables pendant une mi-temps de 56 minutes à cause de soucis d'éclairage avec les projecteurs du stade. L'Algérie prend une bonne option pour rejoindre le Qatar en fin d'année avant le retour mardi prochain à Blida (21h30).