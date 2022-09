Lionel Messi a pardonné, ce joueur ira au Qatar

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi est bien plus que le capitaine de l'Argentine. Son influence est très importante et conditionne les choix du sélectionneur. Certains joueurs ont été privés de l'Albiceleste à cause de lui. Paulo Dybala en fait partie mais la tendance est à l'apaisement désormais.

En Argentine, il n'y a presque pas besoin de président de fédération. Le patron du foot argentin est bel et bien Lionel Messi. Le capitaine argentin incarne comme personne d'autre l'Albiceleste. Meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine avec 88 buts, il possède le record du plus grand nombre de sélections avec 163 apparitions sous le maillot bleu ciel et blanc. Son aura s'est traduit sur le terrain, lui qui a guidé sa sélection vers la victoire en Copa America 2021. Une influence qui est aussi notable en coulisses dans le choix des joueurs l'accompagnant pour les grandes compétitions.

Dybala et Messi, l'heure est à la réconciliation

En effet, plusieurs joueurs ont été écartés de la sélection argentine pour incompatibilité d'humeur ou de jeu avec la Pulga. Parmi les cas les plus récents, il y a ceux de Mauro Icardi ainsi que Paulo Dybala. Messi a clairement indiqué au sélectionneur Lionel Scaloni de ne pas prendre la Joya pour la dernière Copa America. Messi n'apprécie pas Dybala depuis de nombreuses années, ayant même mis son véto au transfert de l'ancien turinois au Barça en 2017. C'était alors Ousmane Dembélé qui avait débarqué en Catalogne. Heureusement, les choses évoluent dans la vie et dans le football.

Ainsi, le joueur du PSG n'a pas protesté lors du retour en sélection de Paulo Dybala pour les matches amicaux de septembre. Selon El Nacional, le septuple ballon d'or a pardonné à son jeune compatriote et il veut bien le côtoyer de nouveau en équipe d'Argentine. Dybala a pu être convoqué pour les deux rencontres contre le Honduras et la Jamaïque, une première pour lui depuis 2019. Les feux sont également au vert concernant une sélection dans la liste pour le Mondial au Qatar. Cependant, même réconcilié avec Messi, il devra affronter une féroce concurrence composée de Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Angel Di Maria ou encore Papu Gomez. L'approbation de Messi sera une aide certaine pour le joueur de l'AS Rome.