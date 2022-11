Les Pays-Bas font pleurer le Sénégal

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Al Thumama Stadium (Doha)

Pays-Bas bat Sénégal : 2 à 0

Buts : Gakpo (84e), Klaassen (90e+9) pour les Pays-Bas

C'était le premier vrai grand rendez-vous footballistique, et il a tenu toutes ses promesses, même s'il a fallu attendre les dernières minutes pour voir la rencontre basculer en faveur des Néerlandais (2-0).

Cette affiche du premier tour opposait, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, et les Pays-Bas, un des sérieux outsiders de cette Coupe du Monde. Dans une excellente ambiance, les supporters des deux pays étant venus en nombre, les deux favoris du Groupe A savaient que l'Equateur avait battu la veille une faible équipe du Qatar, et qu'il fallait donc éviter de lâcher des points en route pour éviter une mauvaise surprise. Les deux formations se procuraient plusieurs occasions, mais alors que les Lions poussaient de plus en plus, Gakpo ouvrait le score de la tête, le joueur du PSV Eindhoven profitant d'une sortie aérienne hasardeuse de Mendy (1-0, 84e). Et au bout des 9 minutes de temps additionnel, Depay servait idéalement Klaassen, lequel tuait le suspense (2-0, 90+9). Si tout va bien pour la formation de Van Gaal, la rencontre entre l'Equateur et le Sénégal, programmée le 29 novembre, aura tout d'un seizième de finale.

Classement du Groupe C

1e. Equateur 3 pts

2e. Pays-Bas 3pts

3e. Sénégal 0 pt

4e. Qatar 0 pt