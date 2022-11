Les Etats-Unis et le Pays de Galles se neutralisent

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Ahmad bin Ali Stadium (Al Rayyan)

Etats-Unis et Pays de Galles : 1 à 1

Buts : Weah (36e) pour les États-Unis; Bale (82e sp) pour le Pays de Galles

Après la large victoire de l'Angleterre contre l'Iran (6-2) en début d'après-midi, les États-Unis et le Pays de Galles s'affrontaient en sachant pertinemment que le vainqueur de ce match avait un avantage certain dans la course aux deux premières places du groupe. Et c'est plutôt logiquement que les USA ouvraient le score grâce à Timothy Weah, l'ancien joueur du PSG et du LOSC trompant Hennessey (1-0, 36e).

Après la pause, les Gallois revenaient avec de meilleures intentions, mais il fallait un penalty transformé par Bale pour ramener l'équipe européenne à hauteur au tableau d'affichage (1-1, 82e). Les ultimes minutes étaient étouffantes entre deux formations qui étaient physiquement dans le dur, d'autant plus que l'arbitre en ajoutait neuf, confirmant que la FIFA avait donné des ordres dans ce sens. Mais rien n'y faisait, et malgré les chants des supporters gallois le score en restait là (1-1), laissant planer le suspense dans ce groupe B.

Groupe B

1e. Angleterre 3 pts

2e. Etats-Unis 1 pt

3e. Pays de Galles 1 pt

4e. Iran 0 pt