Le Qatar envahi par le Maroc, la France va souffrir

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Dans la bataille des tribunes, l'équipe de France sait que cela va être dur pour ses supporters mercredi soir face au Maroc. Les Lions de l'Atlas vont voir débarquer des dizaines de milliers de fans.

Personne ne sait encore comment se finira la demi-finale du Mondial 2022 entre la France et le Maroc, mais il y a une certitude, c’est que les tribunes du Al Bayt Stadium seront largement occupées par des supporters marocains. Car au fil des matchs et des exploits de l’équipe de Walid Regragui, la marée rouge et verte a gonflé, au point que Le Parisien expliquait que les vendeurs de maillots présents au Qatar n’avaient plus aucune tunique marocaine à vendre, là où les maillots français et argentins étaient encore en boutique. Contre le Portugal, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont compris qu’ils jouaient à l’extérieur, et il en ira de même mercredi pour les Bleus. Même si plusieurs milliers de fans tricolores sont attendus à Doha, cela ne pèsera pas lourd face à nos adversaires. La folie est telle au Maroc, que la compagnie nationale a mis en place un pont aérien pour répondre à la demande.

Le Maroc va s'envoler vers le Qatar pour France-Maroc

2m78 En Nesyri a explosé le record du saut de CR7 de 2m56. Absolument irréel il s’est envolé pr qualifier le maroc 🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/uH4lzeyM7e — Zack Fair (@cloud__strifee) December 10, 2022

Et même si la présence du Roi Mohamed VI n’est pas encore assurée, ce dernier sait que son équipe nationale sera largement soutenue, y compris par des supporters d’autres pays arabes. Mais afin de répondre à la demande des fans marocains, Royal Air Maroc a mis les petits plats dans les grands ce mercredi. « Le Maroc écrit l’histoire au Qatar. La performance exceptionnelle et héroïque de la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire des Marocains. Une performance réalisée grâce, notamment, à la ferveur d’un public marocain, le 12ème Homme, au soutien sans faille pour les Lions de l’Atlas (…) Après la réussite du dispositif inédit mis en place à l’occasion du match confrontant le Maroc au Portugal, nous le multiplions par quatre en mobilisant près de 30 vols par des appareils gros-porteurs en l’espace de seulement 24 heures », a indiqué Abdelhamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, qui a confirmé que, comme depuis le début du Mondial 2022, le prix des billets était de 455 euros aller-retour et ne serait pas augmenté malgré la folie engendrée par le match contre les champions du monde français.