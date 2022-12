Le Brésil bourreau à mi-temps de la Corée

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Huitième de finale

Brésil bat Corée du Sud : 4 à 1

Buts : Vinicius Jr (7e), Neymar (13e sp), Richarlison (29e), Paqueta (36e) pour le Brésil; Paik (76e) pour la Corée du Sud

Battu par le Cameroun lors de son dernier match de poule, le Brésil se savait attendu ce lundi soir, la Corée du Sud étant l'une des belles surprises du premier tour de ce Mondial 2022. Mais pour la formation asiatique, ce huitième de finale a rapidement tourné au cauchemar face à une Selaçao clairement dopée par le retour de Neymar. Dès la 7e minute, Vinicius Jr lançait la samba et les buts s'empilaient, la Corée prenant des vagues et se retrouvant menée 4-0 après seulement 36 minutes de jeu. Fort de cet avantage, le Brésil pouvait ensuite tranquillement gérer une seconde période nettement moins palpitante, faisant même tourner son effectif au point de changer de gardien de but. Décidée à ne pas repartir avec une valise au pays, les Coréens parvenaient à réduire le score par Paik (4-1), mais la remontada s'arrêtait là, même si l'équipe brésilienne a montré quelques lacunes défensives. Mais, la démonstration des 45 premières minutes est un signal clair envoyé au monde, le Brésil est bien l'un des favoris pour le titre mondial. Avant cela, en quart de finale, la formation de Tite affrontera la Croatie dimanche prochain pour un match qui s'annonce palpitant. Mais sur ce que l'on a vu contre les Coréens, Modric et ses coéquipiers auront fort à faire.