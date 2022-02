La Pologne et Lewandowksi virent la Russie du football mondial

Dans le cadre des barrages pour le Mondial 2022 au Qatar, la Pologne a annoncé qu'elle refusait de jouer contre la Russie. Et Robert Lewandowksi a soutenu fermement cette décision.

L’envahissement de l’Ukraine par les troupes russes a malheureusement des effets plus dramatiques que ceux qui touchent le sport, mais du côté du football on semble s’organiser pour montrer à Vladimir Poutine que ses actes ne resteront pas sans réponse de la part du monde sportif. Vendredi, on a appris que l’UFEA déplaçait de Saint-Pétersbourg à Paris la prochaine finale de la Ligue des champions, et 24 heures plus tard, la fédération polonaise de football annonce que son équipe nationale ne jouera pas le 24 mars prochain à dans le cadre des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022, tandis que la Suède et la République tchèque, qui devaient également jouer en Russie pour un ticket, refusent également de le faire et demandent à l’instance mondiale du football de se positionner rapidement. « Fini de parler, il est temps d'agir. En raison de l'escalade de l'agression de la Russie en Ukraine, l'équipe de la Pologne n'envisage pas de jouer le match de barrage contre la Russie », a très clairement indiqué Cezary Kulesza, patron du football polonais.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF