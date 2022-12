La Croatie en bronze, le rêve marocain s'arrête

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Match pour la troisième place

Khalifa International Stadium (Doha)

Croatie bat Maroc : 2 à 1

Buts : Gvardiol (7e), Orsic (42e) pour la Croatie; Dari (9e) pour le Maroc

A la veille de la finale France- Argentine, la Croatie et le Maroc se disputaient la médaille de bronze de cette édition 2022 de la Coupe du monde. Et on n’allait pas mettre longtemps à comprendre que les deux formations n’avaient pas l’intention de laisser filer ce match. Après seulement 7 minutes de jeu, les Croates ouvraient le score sur un coup-franc conclu par un geste superbe de Gvardiol (1-0, 7e). Mais la formation de Regragui ne tergiversaient pas longtemps, puisque sur un autre coup-franc détourné par Modric, Dari égalisait de près (1-1, 9e). Les deux formations donnaient le maximum, mais c’est logiquement Orsic qui donnait l’avantage aux siens (2-1, 42e).

La seconde période était moins prolifique, mais très animée, la tension gagnant même le camp marocain dans les dernières minutes. Du côté de la Croatie, on ne lâchait rien, Modric et ses coéquipiers ayant clairement l’intention de ne pas repartir totalement bredouilles du Qatar, quatre ans après avoir été battus dans la grande finale par la France. Le score n’évoluait pas, malgré une énorme occasion à l'ultime seconde pour En Nesyri (90e+6) et les Croates sont donc troisièmes de ce Mondial 2022, tandis que le Maroc repartira avec des regrets, mais également le sentiment d’avoir fait briller comme jamais les couleurs africaines.