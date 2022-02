La Belgique aime déjà le Qatar et son Mondial

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Critiqué en raison des conditions de travail des ouvriers sur les chantiers, le Mondial au Qatar pourrait cependant être une grande réussite sportive.

Pour la première fois de l’histoire, une Coupe du monde va se dérouler au plein cœur de la saison en 2022. Et pour cause, les championnats se mettront sur pause au mois de décembre afin de laisser la place au Mondial au Qatar, une expérience inédite qui emballe la majorité des sélectionneurs. C’est par exemple le cas de Roberto Martinez. Pour l’entraîneur de la Belgique, l’organisation d’une Coupe du monde en plein hiver va permettre d’avoir des joueurs au top de leur forme sur un plan physique. Ce qui n’est pas toujours le cas lors des Coupes du monde en plein été, lorsque les joueurs sortent d’une saison éreintante.

Du spectacle comme jamais au Qatar ?

« Il y a toujours des plaintes parce que les joueurs doivent répondre à des convocations en équipe nationale alors qu'ils sont fatigués. Je pense qu'au Qatar, nous verrons la meilleure Coupe du monde ou le meilleur tournoi international jamais organisé. Sur le plan physique, les joueurs seront alors à leur meilleur niveau » a estimé l’ancien manager d’Everton dans une interview accordée à la BBC, avant de poursuivre. « À ce moment-là, au mois de décembre, nous sommes à quelques semaines du début de la saison et les joueurs n'auront pas plus de mille minutes au compteur. C'est le moment idéal pour les laisser évoluer en équipe nationale » a analysé Roberto Martinez, ravi de l’organisation de cette Coupe du monde en plein mois de décembre. Pour les joueurs ainsi que pour les supporters, ce timing est inédit et il n’y a pas de raison que cela altère le spectacle. Au contraire si l’on suit la théorie du sélectionneur de la Belgique, convaincu que les joueurs seront plus frais physiquement et donc plus aptes à offrir du spectacle aux spectateurs.