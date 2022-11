L'Australie expulse presque la Tunisie du Qatar

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Australie bat Tunisie : 1 à 0

But : Duke (23e) pour l'Australie

Battue par la France lors de son premier match dans le Mondial, l'équipe d'Australie n'avait pas d'autre choix que de s'imposer ce samedi face à la Tunisie pour espérer continuer sa route au Qatar. Et dans une rencontre globalement très moyenne, malgré la grosse ambiance mise par les supporters des Aigles de Carthage, un seul but, signé Duke d'une reprise de la tête (1-0,23e), a suffi au bonheur des joueurs australiens. Pour la Tunisie, qui doit battre la France lors de son dernier match, et compter sur un scénario très favorable, la déception est grande, même si dans les dernières minutes la formation de Kadri a poussé, mais trop tard, pour refaire son retard. Les regrets risquent d'être énormes pour la Tunisie, qui a longtemps attendu avant de montre son vrai visage. De son côté, l'Australie jouera une finale de groupe contre le Danemark pour un ticket pour les huitièmes de finale.

Classement du groupe D

1e. France 3 pts (-1m)

2e. Australie 3 pts

3e. Danemark 1 pt (-1m)

4e. Tunisie 1 pt